Bogensportler auf der Zielgeraden

„Der Parcours wird ganzjährig zugänglich sein, außer bei Sperrungen zu Forstarbeiten oder Jagden“, so Martin Selonke. Start ist auf der Einschießwiese nahe der B 47/Abzweigung Gerolzahn, auf der zunächst auf Scheiben geschossen wird. Gleichzeitig soll dieser Bereich als Ort zum Verweilen, beispielsweise bei Pausen, dienen. Der knapp vier Kilometer lange Parcours zählt auf rund zwölf Hektar Gelände insgesamt 28 Stationen mit einem oder mehreren Tieren aus speziellem Schaumsoff, die mit Pfeil und Bogen „bejagt“ werden.

Der Name 3D-Schießen rührt daher, weil sowohl die Ziele dreidimensional sind, aber auch die Schüsse nicht nur in ebenem Feld erfolgen, sondern ebenso auf hängigem Gelände von oben oder unten. „Das 3D-Schießen kommt ursprünglich aus Amerika“, erklärt Martin Selonke. Es wird der Jagd nachempfunden, jedoch kommt kein (echtes) Tier zu Schaden. Die Situation wird bei der Sportart möglichst eng an das jagdliche Vorbild angelehnt.

Kill ist das Ziel

So kann es sein, das der Schütze durch Gestrüpp, Hänge hinauf oder von oben herab im Stehen, kniend oder sogar liegend versuchen muss, das Ziel zu treffen. Ziel ist es, den Pfeil in das Kill des stilisierten Tiers zu platzieren, also den Bereich, wo Herz und Lunge liegen würden.

Nicht nur bei den Mitgliedern stieß der erste sportliche Auftritt im 3D-Bogenschießen auf große Resonanz. Eine ganze Reihe von Interessierten sah sich das Geschehen an und informierte sich über diese neue Sportart, die in Kürze auf der „Walldürner Höhe“ etabliert wird. Auf dem Parcours kann man auf jeden Fall Sport, Natur und Freizeit ideal verbinden.

Das im weiteren Umkreis einzigartige 3D-Bogenschießen des Vereins lockt Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen an, wie die Aktion des Vereins an Pfingsten gezeigt hat.

