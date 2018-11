Bogensportverein weiht Parcours ein

Gerolzahn.Nach dreijährigem Vorlauf – von der Vereinsgründung 2015 über das Genehmigungsverfahren bis zur Ausstattung des Geländes 2018 – weiht der der Bogensportverein Kummersklinge seinen 3 D-Parcours am Samstag, 8. Dezember, um 10 Uhr offiziell ein. Diese Sportart ist im Umkreis einzigartig und verbindet sportliche Betätigung mit einem besonderen Naturerlebnis. Der etwa vier Kilometer lange Parcours führt in Hanglage durch Odenwald-Misch- und Nadelwald mit einem wild-romantischen Bachlauf. Das Gelände ist gut anzufahren und liegt unmittelbar neben der B 47 Rippberg – Walldürn an der Abzweigung Gerolzahn. mira

