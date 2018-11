„Bozen Brass“ gibt ein Gastspiel

Miltenberg.Die sechs Südtiroler Blechbläser „Bozen Brass“ präsentieren im Alten Rathaus in Miltenberg mit ihrem Programm „Weihnachtlich … und mehr!“ ein Programm quer durch die Musikgeschichte und verschiedenste Stilrichtungen. Am Freitag, 14. Dezember, und Samstag, 15. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, wird das Publikum das Brass Ensemble in der für sie charakteristischen augenzwinkernden, neugierigen, frechen und virtuosen Art erleben. Ihre Zuhörer werden sie an den beiden Abenden unter anderem unterhalten mit: Renaissancemusik von Dowland, Klassik von Paganini, Smetana, Händel und Mendelssohn, Songs von Earth Wind and Fire, Schlagermusik, alpenländischen Weisen, Titel von Slavko Avsenik und seinen Oberkrainern, Pop von Sting und Michael Bublé.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018