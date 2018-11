Brauerei in Glattbach besichtigt

Walldürn.Der Freizeitsportverein Walldürn weilte dieser Tage in Glattbach bei Aschaffenburg, um die mittlerweile 28. Brauereibesichtigung in der Vereinsgeschichte im Brauhaus Bergmann zu absolvieren.

Dort angekommen, wurden die 37 Teilnehmer vom Inhaber Bernd Bergmann begrüßt, der dann zum Auftakt gleich einmal das Biermischgetränk Bio-Apfelweizen zur Verkostung anbot. In einem Film wurden die FSV-Mitglieder über die Geschichte des Bieres aufgeklärt.

Anschließend erläuterte der Biersommelier Bergmann die noch junge Geschichte seiner Brauerei. Zusammen mit seinem Studienfreund Stefan Koch reifte während der Brauerlehre der Plan, zusammen eine Brauerei zu gründen. Gesagt, getan: Im Jahr 2009 meldeten die beiden ein Gewerbe an und experimentierten zunächst in der heimischen Küche in 150-Liter Töpfen. 2011 war es soweit, der Betrieb konnte starten.

Biere vorgestellt

Bei der Führung durch die Brauerei konnte direkt aus dem Tank unfiltriertes Zwickelbier gezapft werden, bevor die beiden Braumeister und Jugendfreunde Bergmann und Koch zum Abschluss der Besichtigung bei Weißwürsten und Brezen ihre weiteren Biere vorstellten. Für den FSV Walldürn dankte Joachim Dörr für die Bewirtung und den interessanten Nachmittag. Er überreichte als kleine Anerkennung ein Erinnerungspräsent des Vereins.

Ehrungen

Bergmann bedankte sich und überreichte dann zusammen mit Dörr und Sebastian Berberich eine Ehrenurkunde an Horst Link und Bernhard Hauk für deren zehnte Teilnahme an einer FSV-Brauereibesichtigung. Günter Rabl wurde sodann ebenfalls geehrt: Er war bereits zum 20. Mal dabei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018