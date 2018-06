Breit gefächerte Unterrichtspalette

Anzeige

Im Instrumentalunterricht kann man unter folgenden Fächern wählen: Akkordeon, Blockflöte, E-Bass, E-Gitarre, Euphonium, Flügelhorn, Gitarre, Jazzklavier, Klarinette, Klavier, Keyboard, Kontrabass, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxophon, Schlagzeug, Tenorhorn/Bariton, Trompete, Tuba, Viola, Violine, Violoncello. In begrenztem Umfang können durch die Musikschule Leihinstrumente zur Verfügung gestellt werden.

Für Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten bietet die Musikschule als besonderes Unterrichtsfach Musiktherapie an. Der breit gefächerte Ensembleunterricht ergänzt die Ausbildung im Einzel- oder Gruppenunterricht in idealer Weise. Abgerundet wird das Unterrichtsangebot der Musikschule durch die Vokalfächer „klassischer Gesang“ sowie „Popular-Gesang“.

Im kommenden Schuljahr bietet die Musikschule in Zusammenarbeit mit der Grundschule Walldürn für die Klassen 3 und 4 Klassenmusizieren im Fach Violine und für die Klassen 1 und 2 Blockflöte an. Eine Informationsveranstaltung für die Schüler des Klassenmusizierens findet in der ersten Schulwoche statt.

In folgenden Fächern gibt es eine Gebührenermäßigung (Mangelfach) für zunächst ein Unterrichtsjahr für jugendliche Musikschüler: Oboe, Cello, klassischer Gesang, Musiktherapie, Waldhorn, Posaune und Tuba.

Formulare zur Einschreibung liegen ab sofort in der Musikschule aus oder können auf der Homepage der Musikschule heruntergeladen werden.

Für weitere Fragen und Informationen ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr das Sekretariat der Städtischen Musikschule Walldürn, Keimstraße 18, Zimmer 26, Telefon 06282/40303, zu erreichen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018