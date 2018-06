Anzeige

Nach der von Lektor Alfred Günther vorgetragenen Lesung aus dem Buch der Weisheit sowie nach der Verkündigung des Evangeliums nach Markus stellte der Erzbischof das segensreiche Schaffen und Wirken des Heiligen Antonius als Bote der Versöhnung und des Friedens sowie das Leitwort in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Antonius von Padua wurde am 13. Juni 1131 und nur ein Jahr nach seinem Tod vom damaligen Papst Gregor IX. heilig gesprochen. Seine Verehrung sei durch all die Jahrhunderte bis heute lebendig geblieben. Das Vertrauen zum Heiligen Antonius sei groß und Unzählige würden sich in ihrer Sorge und Not an ihn wenden.

Etwas Wertvolles oder gar Unersetzliches lange suchen zu müssen, könne innerlich zerreißen und schlaflose Nächte bringen. Das mache nicht nur unruhig, es zerstöre auch den inneren Frieden. Doch die Hilfsbereitschaft des Heiligen Antonius sei so groß und so breit, dass er nicht nur für uns da sei, wenn wir auf der Suche nach etwas Verlorenem seien.

Seine Zeitgenossen seien damals in Scharen geströmt, um ihn zu hören und ihm zu begegnen. Die Menschen hätten ihm stets gespannt zugehört und noch nie je-mand mit einer solchen überzeugenden Glaubenskraft und mit so tiefem Verständnis für die Nöte der Menschenherzen predigen gehört. Das sei mehr als nur Rhetorik und Redekunst gewesen. Dieser Mann habe gelebt, was er habe. Jedes Wort sei durch sein Leben belegt gewesen. Erschüttert und betroffen hätten sich die Zuhörer verstanden, angenommen und ermutigt zum Handeln gefühlt.

Fürsprache dringend nötig

Wer nach mühsamem Suchen und großer Bedrückung nach dem Anrufen des Hl. Antonius das Verlorene wiederfinde, sei nicht nur erleichtert, nein, er erlebe auch inneren Frieden. Wem in einer Not geholfen wer-de, der sei nicht nur dankbar, er sei erleichtert und in seinem Herzen kehre Frieden ein. Der Heilige Antonius sei Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen gewesen, weil er die Menschen zu Gott geführt habe. Wer Brücken baue, der schaffe Verbindung und Verständnis, der schaffe Frieden. Darum bräuchten die Menschen heute den Heiligen Antonius und seine Fürsprache ganz dringend.

Unser Europa, dem wir eine Periode von 70 Jahren Frieden und einen gewachsenen Wohlstand verdanken würden, sei in Gefahr, auseinander zu fallen. Es sei ein überzogener krankhafte Nationalismus gewesen, der Europa in zwei Weltkriegen an den Rand des Untergangs gebracht habe,

Nun melde sich bei uns und bei einigen der europäischen Nach-barn im Osten und nun auch in Italien ein neuer Nationalismus, der den Egoismus zum Leitprinzip erhebe und sich abschotten möchte von den anderen. Doch Frieden und Wohlstand gebe es nur gemeinsam und nicht egoistisch für nur einen allein. Der Heilige Antonius, der als einer der großen Europäer seine alte Heimat Portugal mit seiner neuen Heimat Italien lebendig verbinde, lade uns ein, auch heute zwischen den Völkern und Nationen Brücken zu bauen, uns mit Gott und miteinander zu versöhnen und Frieden zu stiften. Es gelte, nicht an dem hängen zu bleiben, was uns trenne, sondern auf das zu schauen, was uns verbinde und zueinander führe. Der Heilige Antonius, der von der lebendigen Brücke, die Gott in der Menschwerdung seines Sohnes gebaut habe, so fasziniert gewesen war, sei uns dabei ein mächtiger Fürsprecher und tatkräftiger Begleiter. Der Weg dazu sei die Orientierung an Jesus Christus, an seinem Evangelium. Aus dem Evangelium Christi seien die tragenden und prägenden Werte Europas gewachsen.

„Christus das Licht“

Der christliche Glaube kenne keine Nationalgrenzen und keine Ab-schottung nach Volkszugehörigkeit. Jesus Christus sei das Licht, das unser Herz erhelle und alles Dunkel von Hass, Repression und Feindschaft aus ihm vertreibe. Der Glaube an Jesus Christus sei die Brücke, die Europa zusammenführe. Wenn sich die Menschen an ihm orientieren würden, dann hätten Europa und die dort lebenden Menschen eine Zukunft.

Jesus Christus sei in die Bresche gesprungen, um die Kluft zwischen Gott und den Menschen und zwischen Juden und Griechen zu überbrücken. Es sei unsere Versöhnung mit Gott und schaffe Versöhnung unter uns Menschen. Was er dafür getan habe, führe uns gerade die Wallfahrt nach Walldürn zum Heiligen Blut nachdrücklich vor Augen. In der Hingabe seines Sohnes auf Golgatha werde das Blut Christi zum Blut des neuen und ewigen Bundes, durch den Gott uns Menschen von aller Schuld befreie, uns zu seinen Bündnispartnern mache und so die endgültige Brücke – die Brücke der Versöhnung und des Friedens – zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen selbst baue.

Heiliger Antonius als Begleiter

Jesus Christus sei es, der Versöhnung und Frieden stifte, ein Frieden, der trage, gestiftet durch das Blut Christi am Kreuz. Auf der Suche nach diesem Frieden seien alle Pilger und Wallfahrer an diesem „Kleinen Blutsfeiertag“ zur Wallfahrt nach Walldürn gekommen. Hier würden sie den Weg und die Kraft zu Versöhnung und Frieden finden, wissend dabei, denn Heiligen Antonius als Fürsprecher und Begleiter an ihrer Seite zu haben. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018