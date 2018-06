Bürgerhaus nimmt Gestalt an

Anzeige

Gerolzahn.Das neue Bürgerhaus in Gerolzahn nimmt sichtbar Gestalt an, nachdem die Arbeiten im vorgesehenen Rahmen fortschreiten. Das Betongewerk wurde vor einem Monat abgeschlossen und nun steht das Aufstellen der Wände in Holzständerbauweise an, bevor mit den Dacharbeiten begonnen werden kann. Parallel dazu wurden in dieser Woche in ehrenamtlicher Tätigkeit die restlichen Erdarbeiten für die Versorgungsleitungen vorgenommen, einschließlich des Einbaus des unterirdischen Flüssiggastanks.

Probleme machten dabei der massive Fels und der große Wassereintritt.

Darauf aufbauend kann nunmehr neben den Ausbaugewerken sukzessive mit den Oberflächenbefestigungen in Eigenregie der Dorfgemeinschaft begonnen werden.