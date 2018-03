Bürgerpreis der Höhepunkt

Anzeige

Altheim.Wie dem Jahresrückblick der Schriftführerin Ute Schüller zu entnehmen war, konnte sich der Heimatverein Altheim auch im abgelaufenen Vereinsjahr nicht über Mangel an Aktivitäten beschweren. Für den HV-Vorsitzenden Ortsvorsteher Hubert Mühling waren der Ausflug mit Besichtigung aller Walldürner Teilgemeinden und vor allem die Verleihung des Bürgerpreises der Denkmalstiftung Baden-Württemberg die Höhepunkte.

Schriftführerin Schüller wusste aber in ihrem chronologischen Jahresrückblick noch über zahlreiche andere Aktivitäten zu berichten. Neben den „Standardterminen“ wie: Das Schmücken des Osterbrunnens, die Wörzbüschel- und Kräuterwanderung, die Bildstockwanderung, die Pflege und Instandhaltung der Liegenschaften, oder die jährlich steigende Anzahl von Besuchergruppen im Grünkernmuseum nahmen die Berichte über die Beteiligung am Kinder-Ferienprogramm, den Aktionstag mit der Grundschule, den Vereinsausflug sowie den Bürgerabend anlässlich der Verleihung des Bürgerpreises breiten Raum in ihrem Jahresbericht ein.

Kassenverwalterin Marietta Lauer berichtete über einen positiven Jahresabschluss, nicht zuletzt durch die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Bürgerpreises.