Bulldogfreunde auf Wallfahrt nach Walldürn

Strecke schon abgefahren

Beginn der Wallfahrt ist am 24. August: Um 9 Uhr werden die Motoren angelassen und die Schlepperfreunde machen sich auf die Reise. Die Ankunft in Walldürn ist gegen 16 Uhr vorgesehen. „In Bronnbach machen wir eine Mittagsrast“, so Riedmann weiter.

Einige Fragen zu klären

Rund 83 Kilometer gibt der Routenplaner als Entfernung an. Im Vorfeld ist da einiges an organisatorischer Vorarbeit zu leisten. Welche Strecke wird genau gefahren, gibt es Sperrungen, müssen die Schlepperfreunde Umleitungen und Umwege fahren, wo kann man am Ort übernachten, wo kann man die Schlepper abstellen? Da gibt es vorher einiges zu regeln. So eine Wallfahrt muss gut vorbereitet sein, so Josef Riedmann im Gespräch, der sich um solche organisatorischen Dinge kümmert.

Die Strecke sind die Schlepperfreunde schon einmal abgefahren. Kontakt hatte Riedmann dabei auch mit dem Tourismusbüro Walldürn – und fühlte sich dort gut aufgehoben und lobte die gute Zusammenarbeit.

Hochamt und Weihe

Am Samstag stehen dann Hochamt und Bulldogweihe auf dem Plan. Und am Sonntag geht es auf die Rückfahrt. Die Bulldogfreunde haben schon an einigen Wallfahrten teilgenommen, etwa nach Vierzehnheiligen. Und jetzt führt die Reise nach Walldürn. Auf die Fahrt freut sich Riedmann. Und die Planungen gehen schon über die diesjährige Wallfahrt hinaus: „2019 soll die Fahrt zum Kloster Engelberg führen.“ Die Ziele werden den Schlepperfreunden nicht ausgehen.

