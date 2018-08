Bulldogs auf dem Weg

Anzeige

Rund 83 Kilometer gibt der Routenplaner als Entfernung an. Im Vorfeld ist da einiges an organisatorischer Vorarbeit zu leisten. Welche Strecke wird genau gefahren, gibt es Sperrungen, müssen die Schlepperfreunde Umleitungen und Umwege fahren, wo kann man am Ort übernachten, wo kann man die Schlepper abstellen? Da gibt es vorher einiges zu regeln. So eine Wallfahrt muss gut vorbereitet sein.

Am Samstag stehen dann Hochamt und Bulldogweihe auf dem Plan. Und am Sonntag geht es auf die Rückfahrt. Die Bulldogfreunde haben schon an einigen Wallfahrten teilgenommen, etwa nach Vierzehnheiligen. Und jetzt führt die Reise nach Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.08.2018