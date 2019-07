Buntes Fest zum Geburtstag

Rippberg.Der Kindergarten feiert am Sonntag sein 50-Jahr-Jubiläum. Am 21. Juli findet ein Kindergarten- und Pfarrfest in der Sporthalle statt.

Das Programm beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst, der von den Kindergartenkindern mitgestaltet wird. Hierbei werden auch die Kindergartenkinder verabschiedet, die nach den Sommerferien in die Grundschule gehen. Um 11 Uhr geht es weiter mit dem Fest in der Sporthalle. Hier spielt bei einem zünftigen Frühschoppen die Rippberger Blasmusik auf. Anschließend ist Mittagessen.

Ab 13.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen präsentieren die Kindergartenkinder eine Aufführung auf der Bühne. Den ganzen Tag finden zahlreiche Aktivitäten rund um die Sporthalle und dem Kindergarten statt.

Weiter sind eine Tombola, Ponyreiten, Spielstraße und eine Fotoausstellung zum Thema „50 Jahre Kindergarten geboten“. Der Kindergarten Sankt Raphael kann besichtigt werden. hape

