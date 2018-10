Miltenberg.Buntes Markttreiben und Aktionen vom Engelplatz bis Würzburger Tor sowie Vorführungen am Mainufer/Zwillingsbogen gibt es am Sonntag, 28. Oktober, in Miltenberg beim traditionellen Martinimarkt. Thema ist an diesem verkaufsoffenem Mantelsonntag erstmalig: Wald, Holz und Energie.

In der Altstadt und am Mainufer präsentieren zahlreiche Anbieter von 13 bis 18 Uhr ihre Beiträge rum um den natürlichsten Rohstoff. Die Stände des Martinimarktes befinden sich auf dem Engelplatz bis hin zum Würzburger Tor und für die Jüngsten werden vielfältige Aktionen wie zum Beispiel Drechseln, Kürbis schnitzen und das Bauen einer Da Vinci-Brücke angeboten. Am Mainufer/Zwillingsbogen stehen spannende Vorführungen wie Holz-Rücken mit Pferd, Fällungsvorführungen der Städtische Forstverwaltung sowie Falknerei auf dem Programm.

Stadtführung mit „Zimmermann“

Ein besonderes Erlebnis ist die Stadtführung mit Wolfgang Kuhn, dem „Zimmermann“, zu dem Thema Fachwerk um 15 Uhr, Teilnahme frei.

Er erzählt Interessantes über das Handwerk des Zimmermanns, spannende Geschichten über die historische Fachwerkstadt und zeigt Zünftiges und Wissenswertes. Treffpunkt ist am Marktplatz.

Die Museen der Stadt Miltenberg sind wie gewohnt von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet. Mit interessanten Audio Guides, spannenden Mitmachstationen sowie dem unterhaltsamen Museumskoffer gibt es für groß und klein etwas zu erleben.

Zudem sind die Miltenberger Einzelhandelsgeschäfte am Martinimarkt von 13 bis 18 Uhr für sie geöffnet und bieten neben handgemachten Deko-Artikeln und Accessoires, trendorientierte Mode sowie original Miltenberger Köstlichkeiten und vieles mehr. Die Miltenberger Gastronomen verwöhnen mit herbstlichen Köstlichkeiten aus der Region.

Folgende Attraktionen sind geboten:

Holzrücken mit dem Pferd; Wie man Bäume richtig fällt; Kettensäge-Vorführung; Wir bauen eine Da Vinci-Brücke; Pfeifen schnitzen / Kürbisse selber schnitzen; Drechseln lernen; Faszinierende Falknerei; Auftritt des Quartetts „BrassQuark“ der Musikschule Miltenberg um 14 Uhr am Kindergarten; Fachwerkführung mit dem Zimmermann, 15 Uhr am Marktplatz; Konzert des Jagdhornbläserkorps Miltenberg-Obernburg, 15 und 16 Uhr am Engelplatz.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018