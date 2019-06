Buntes Programm wartet auf Jung und Alt

Walldürn.Das traditionelle Kiliansfest des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes St. Kilian in Walldürn findet am Sonntag, 7. Juli, statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Festgelände. Ab 13.30 Uhr kann man auf der Showbühne ein abwechslungsreiches Programm erleben. In diesem Jahr wird als besonderer Höhepunkt die Band „Original Wällster Bayern Power“ mit von der Partie sein.

Mitmach-Attraktionen

An der Kunstschmiede können Kinder an einer echten Esse mit Hammer und Amboss arbeiten. Außerdem können sich die Besucher des Kiliansfestes unter fachkundiger Anleitung im Bogenschießen und im Axtwurf üben. Neben Flohmarktständen gibt es kulinarische Angebote sowie unter anderem auch einen „Beauty-Shop“ mit Kinderschminken. Ferner besteht während des Kiliansfestes ein letztes Mal die Mög-lichkeit, das interaktive Pfingstprojekt in der Kapelle St. Kilians mit allen Sinnen zu erleben.

Bei Führungen durch das Haus können die Besucher einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Arbeitsbereiche der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung erhalten.

Während des gesamten Festtages wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. ds

