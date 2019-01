Café und drei Wohnungen geplant

Walldürn.Im Zeichen von Bauanträgen stand die ATU-Sitzung in Walldürn. Alle Vorhaben, auch die geplante Erweiterung der Bäckerei Müssig, erhielten die einhellige Zustimmung des Gremiums. Zur ersten öffentlichen Sitzung im neuen Jahr kamen am Mittwochabend die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) unter dem Vorsitz von Bürgermeisterstellvertreter Theo Staudenmaier im Feuerwehrgerätehaus in Walldürn zusammen. Im Mittelpunkt dieser ATU-Sitzung stand der Tagesordnungspunkt „Bauwesen“ mit insgesamt vier Bauanträgen.

Mehrere Vorhaben

Zunächst ging es über den Bauantrag der Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau GmbH Walldürn auf Errichtung einer Lagerhalle, eines Technikgebäudes sowie einer Betriebstankstelle mit Waschplatz und Schüttgutboxen auf zwei Grundstücken in der Daimlerstraße in Walldürn. Der Antrag und die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans wurden einstimmig befürwortet.

Ebenfalls einhellige Zustimmung fand sodann der Bauantrag des Bäckermeisters Peter Müssig für die Erweiterung des Caféhauses Müssig und den Umbau des ehemaligen Hauses Breunig in der Oberen Vorstadtstraße. Hierzu sollen im Haus Breunig ein Café mit einer Sitzfläche von circa 45 Quadratmetern und einer Gesamtfläche von circa 83 Quadratmetern Caféfläche direkt neben der Bäckerei sowie drei Wohnungen, verteilt auf das Erd- und Obergeschoss, entstehen. Auch das Votum für die Erweiterung eines Hauses mit Neubau eines Carports und eines Schuppens auf einem Grundstück in der Eisenbahnstraße fiel positiv aus. Und schließlich wurde dann noch vonseiten der ATU-Mitglieder einstimmig „Grünes Licht“ erteilt für den Antrag auf Anbau eines Balkons an ein bereits bestehendes Wohnhaus in der Oberen Vorstadtstraße in Walldürn.

Kurz informiert wurden die Mitglieder sowie die Öffentlichkeit noch über sieben weitere Baugesuche von Bauantragstellern aus Walldürn (sechs) und aus dem Walldürner Ortsteil Altheim (einer), die nicht vorlagepflichtig waren und deshalb von der Verwaltung im Genehmigungsverfahren sowie im Kenntnisgabeverfahren bereits abschließend bearbeitet wurden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019