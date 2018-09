„Charakter des Waldstücks erhalten“

Walldürn.Um den Interessenskonflikt zwischen Bevölkerung, Naturschutz und Waldnutzung ging es bei der Waldbegehung des Gemeinderates im Distrikt „Lindig“ in der Abteilung „Galgen“. Der Distrikt grenzt mit seinen Abteilungen 1, 6, 7 und 8 direkt an ein ausgewiesenes Bau- beziehungsweise Industriegebiet an.

Bei dem Bestand handelt es sich um ein lockeres, markantes, ökologisch hochwertiges Eichenaltholz mit einem Durchschnittsalter von 175 Jahren und einer Fläche von 5,2 Hektar.

Die Baumartenanteile wurden 2011 folgendermaßen taxiert: Eiche 70, Buche und Kiefer je 15 Prozent. Weitere vorkommende Baumarten sind Kirsche, Fichte und Tanne. Die Standorte sind waldbaulich gesehen gut.

Früher ein Festplatz

In dem Gebiet befand sich früher ein Festplatz, der von der Kolpingfamilie und der Feuerwehr genutzt wurde und ein beliebter Treffpunkt war. Stefan Michel von der Forstbetriebsleitung ging auf die Geschichte des früheren Fußballvereins Fortuna, der angrenzend seinen Fußballplatz hatte, die bisherige Art und Weise der Waldbewirtschaftung und die auftretenden Probleme ein.

Insbesondere ging er auf die Überlegungen ein, die bereits vor 50 Jahren gemeinsam vom damaligen Gemeinderat und Forst getragen wurden. Thomas Riemer sagte, „dieser Bestand verdeutlicht mehr als jeder andere Bestand den Interessenskonflikt, der zwischen Bevölkerung, Naturschutz und Waldnutzung vorhanden ist. Erholungssuchende erfreuen sich meist an sichtbaren alten markanten Bäumen und Kinder spielen gerne im Wald.“ Nun würden aber alte Bäume auch gewisse Totholzanteile, meist Äste, aufweisen, die auch mal abbrechen oder unvermittelt herabfallen können. Im ,normalen Wald’ seien dies waldtypische Gefahren, mit denen die Waldbesucher rechnen müssen und es besteht keine besondere Verkehrssicherungspflicht für den Forst.

Der Naturschutz würde den ökologisch wertvollen Bestand am liebsten vor jeglichen Eingriffen schützen, eine Art „Käseglocke“ ’ darüber stülpen und die Förster stehen mittendrin. „Und mit einem Bein im Gefängnis“, ergänzte Puchta. „Ein stadtnaher Wald soll einer „eierlegenden Wollmilchsau“ ähneln. Aus diesem Grund brauchen wir vom Waldbesitzer eine klare Entscheidung, wie in so einem Fall weiter zu verfahren ist“, sagte der Forstbetriebsleiter.

Bei der anschließenden Sitzung des Gemeinderates wurde das Thema nochmals aufgegriffen. Man wolle den Charakter dieses Stück des Waldes auf jeden Fall erhalten, so Bürgermeister Markus Günther. Der Schwerpunkt liege also klar auf dem Aspekt als Natur- und Erholungswald. Gleichzeitig müsse man versuchen, alle Risiken in den Griff zu kriegen. mar

