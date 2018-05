China wird Schwerpunkt im Schuljahr 2010/11

Walldürn.Die zunehmende Verflechtung in der Weltwirtschaft hat ein verändertes Verhalten der Unternehmen beim täglichen Arbeiten zur Folge. Bei der Frage im Betrieb, "wer kann mir Teile liefern?", "wer könnte sich für meine Produkte interessieren?" oder "wer stellt meine Produkte noch her?", muss man heute immer mehr das Land China im Auge behalten. Dies verändert natürlich auch die Anforderungen an

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3869 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.06.2010