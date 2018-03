Club besitzt über die Stadtgrenze hinaus einen guten Ruf

Anzeige

Walldürn.Die Jahreshauptversammlung des Walldürner Square Dance Clubs „Old America County fand im Gasthaus „Hirsch“ statt. Präsident Manfred Wüstemann sagte, etwa durch Umzüge sei es ein ungewöhnliches und schwieriges Clubjahr gewesen, da sich die Zahl der aktiven Tänzer verminderte, so dass letztlich auch bei den Mitgliederzahlen ein leichter Rückgang zu verzeichnen war.

Das Konzept mit dem Einsatz verschiedener Tanzleiter bei den Tanz-tagen kommt nach wie vor sehr gut bei allen Aktiven als auch den Gasttänzern aus anderen Clubs an, resümierte Wüstemann weiter in seinem Jahresbericht. Die nach wie vor hohe Zahl an Gästen bei den sonntäglichen Tanznachmittagen bestätigt, dass der OAC Walldürn in der Square Dance Szene einen außerordentlichen Ruf besitzt, denn auch im vergangenen Jahr hatte man über 175 Gäste anderer Vereine zu Besuch.

Zufrieden zeigte sich die Clubführung auch mit den Anwesenheitszahlen bei einem Schnitt von 66 Prozent der Mitglieder. Gerade dem Umstand geschuldet, dass die Walldürner sonntags ihre Tanztage abhalten, seien Kollisionen mit familiären Terminen immer wieder vorhanden. Positiv hob Wüstemann die Auftritte beim Blumen- und Lichterfest 2017 der Stadt Walldürn hervor, denn nach wie vor werden diese Tanzdemonstrationen bei den Besuchern des Festes sehr gerne gesehen und auch in diesem Jahr werden an Christi Himmelfahrt die Tänzer wieder ihren Beitrag zum Fest leisten.