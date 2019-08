Container werden abgebaut

Walldürn.Wegen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen in den vergangenen Jahren standen die Wohncontainer der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Buchener Straße schon seit November 2017 weitgehend leer. Am Montag hat nun eine Fachfirma damit begonnen, 54 Module eines der beiden Wohnkomplexe zu trennen und mit einem Spezialkran auf Lkw zu verladen.

„Die Module sind in einem guten Zustand

...