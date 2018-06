Anzeige

Walldürn.„Geradlinig, offen, voller Witz und Emotionen“, so präsentierte sich der „Wilde Paul“ am Freitagabend den Zuhörern im „Alten Wasserwerk“ in Walldürn.

Sein Bühnenbegleiter und zugleich auch Markenzeichen ist die zwölfseitige Gitarre, seine Musik gespickt mit Texten nicht nur zum Schmunzeln, sondern durchaus zum Nachdenken und Innenhalten, verpackt mit dem ein oder anderen persönlichen Schicksal, während im zweiten Teil des Abends der ganze Schalk des „Uiffinger“ Originales zum Ausdruck kommt.

Ein paar Akkorde genügen dem Autodidakten, seine Erlebnisse vom Landleben aus früherer Kindheit und aktuellem Geschehen auszudrücken. Man verzeiht ihm jederzeit die die ein oder andere vergessene Textpassage, die er ganz souverän mit „Da fange mer halt noumal ou“ überspielt, um damit zugleich auch für den nächsten Lacher zu sorgen.