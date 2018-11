Das Aufbegehren der „kleinen Leute“

Walldürn.Das Jubiläum „100 Jahre SPD in Walldürn“ war für einen Vortrag mit dem Titel „Wie die SPD nach Walldürn kam“ zu dem der SPD-Ortsverein am Sonntag eingeladen hatte. Der Historiker Markus Wieland berichtete über die sozialdemokratische und gewerkschaftliche Bewegung in der Region zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowie über die Vorgeschichte der Walldürner SPD.

„Es war am Tag genau vor 100 Jahren als sich Walldürner Bürger öffentlich zur Sozialdemokratie bekannt haben, um gemeinsam für eine bessere wirtschaftliche und politische Stellung in der Gesellschaft zu kämpfen“, begrüßte der Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer die Gäste im Bürgersaal des Alten Rathauses.

Mit der am 18. November 1918 durchgeführten „Volksversammlung“ sei die Novemberrevolution auch in Walldürn angekommen. „Und sicherlich war dieses Aufbegehren der kleinen Leute ein revolutionärer Akt“, so Beyersdorfer.

Stellvertretend für die Gemeindeverordneten, Stadträte und Kreisräte sowie die vielen Frauen und Männer, die sich seither in die Arbeit der SPD in Walldürn eingebracht haben und einbringen, nannte Beyersdorfer die sozialdemokratischen Bürgermeister Dr. Arthur Trautmann und Karl-Heinz Joseph.

Aus der 100-jährigen Tradition und Geschichte des SPD-Ortsvereins, ergebe sich auch ein Auftrag für die Zukunft: „Wir wollen bürgernahe Politik für Walldürn machen“, sagte Beyersdorfer.

Zu Beginn seines Vortrags ging der Historiker Markus Wieland auf seine Studien und Recherchen zur Geschichte der Sozialdemokratie in der Region ein. Viele historische Quellen seien durch die Verfolgung der Sozialdemokratie während des Drittes Reichs und die Zerstörung von Archiven während des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen. Anhand von Zeitungsartikeln aus der damaligen Zeit zeichnete Wieland ein lebendiges, teilweise auch unterhaltsames Bild der Epoche. Damals war Walldürn noch die einwohnerstärkste Stadt im Verwaltungsbezirk Buchen. Obwohl stark landwirtschaftlich geprägt, hatte Walldürn durch die Steinhauer in den Steinbrüchen, die Sägewerker und den Frauen in den Blumen- und Kerzenfabriken eine große Arbeiterschaft und damit verbunden auch erste Gewerkschaften.

Teilhabe erschwert

Harte Arbeitsbedingungen, Löhne, die kaum für das Nötigste reichten sowie ein Wahlsystem, das der Arbeiterschaft eine Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben erschwerte, ließen die „Wilhelminische Zeit“ für die kleinen Leute keineswegs glorreich erscheinen. Für viele boten die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie Möglichkeiten für ihre Rechte zu streiten. Und so ist anzunehmen, dass es auch schon vor besagter „Volksversammlung“ im November 1918 Mitglieder der SPD in Walldürn gab, die jedoch nicht örtlich organisiert waren.

Der Zusammenbruch des Kaiserreichs nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution ebneten den Weg für die erste demokratische Republik auf deutschen Boden. Wesentliche Ziele der Sozialdemokratie, wie beispielsweise das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht und das Frauenwahlrecht wurden vor 100 Jahren in Deutschland eingeführt.

Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortete Wieland Fragen der Zuhörer. „Es gibt noch viele Geschichten der Walldürner Sozialdemokratie, die es wert sind, erzählt zu werden“, waren sich am Ende Markus Wieland und Ralf Beyersdorfer einig.

