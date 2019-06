„Das Blut Christi als das Zeichen seiner Liebe“

Walldürn.Generalabt em. Thomas Handgrätinger vom Orden der Prämonstratenser aus Windberg war der Hauptzelebrant beim Pontifikalamt am Dienstag in der Basilika. Bei seiner Predigt am Wallfahrtstag für Köln stellte er das Leitwort der Hauptwallfahrtszeit „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14, 6) in den Mittelpunkt.

Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula begrüßte nach dem Einzug in die Basilika unter anderem den Generalabt, den neuen Präses der Kölner-Fußprozession, Pfarrer Johannes Mahlberg, die Mitglieder des Pfarrgemeinderates mit dem Vorsitzenden Wolfgang Eisenhauer an der Spitze sowie die Pilgergruppe aus Hundheim-Steinbach mit Pilgerführer P. Jarek.

Man wolle in dieser Eucharistiefeier gemeinsam den christlichen Glauben bezeugen und zusammen Mahl halten, damit man als gestärkter Christ in den Alltag hinausziehen könne. Auf das Leitwort eingehend sagt er, „verlaufen, verwirrt, frustriert, verunsichert – diese Eigenschaften hätten die Jünger Jesu empfunden, als er ihnen offenbart habe, nicht mehr lange unten ihnen zu sein“. Verlaufen, verwirrt, frustriert, verunsichert, so würden auch wir heute oft durch unser Leben laufen. Jugendliche und junge Menschen in der Not um ihre Zukunft oder die ältere Generation in der Sorge um Einsamkeit und vor dem Alleinsein und eventueller Armut. Doch in der Bergpredigt gebe uns Jesus die Richtung vor und zeige uns unser eigentliches Ziel auf. „So wollen wir als Christen gemeinsam auf diesem Weg unseren weiteren Lebensweg bestreiten und nach seiner Wahrheit leben, damit wir zum ewigen Leben bei ihm gelangen.“

Nach den von Lektor Jürgen Kugler vorgetragenen Lesungen aus dem Buch Deuteronomium und aus dem Brief des Apostel Paulus an die Galater sowie nach der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Johannes durch einen Konzelebranten stellte Generalabt em. Handgrätinger das Leitwort sowie die Bedeutung der Wallfahrt als besonderem Gnadenort in den Mittelpunkt seiner Predigt. Es sei nicht schwer, von diesem vergossenen Blut auf dem Altar auf das Herz Jesu am Kreuz zu schließen. Das vergossene Blut, das hier in Walldürn verehrt werde – das kostbare Blut Christi, das so viele Pilger und Wallfahrer durch Jahrhunderte angezogen habe –, sei gleichsam sichtbarer, ja greifbarer Beweis göttlicher Liebe zu uns Menschen. Jesus Christus in seiner großen Liebe gebe sein Leben für uns Menschen, und vergieße in seiner uns Menschen Zugewandtheit sein Blut, um uns Menschen Leben und Heil zu erschließen. „Das Blut Christi wird zum Sinnbild und Zeichen seiner Liebe zu uns Menschen.“

Nur derjenige, der sich aufmache, so der Geistliche weiter, könne auch wirklich an sein Ziel kommen, und dass nur derjenige, der mit dem Wort Jesu ernst mache, auch seine Wahrheit entdecken könne.

Mit Vehemenz forderte er alle Wallfahrer und Gottesdienstbesucher auf, um diesen christlichen Glauben, um dieses trauen können, um dieses Eingehen und Annehmen der hingebungsvollen und rettende Liebe Gottes zu beten. Generalabt em. Thomas Handgrätinger schloss seine Predigt mit den Worten: „Hat sie das nicht in diesen Tagen des Wallfahrens und Pilgerns so bewegt, so viele Strapazen auf sich zu nehmen, hierher nach Walldürn zum kostbaren Heiligen Blut zu pilgern, sich hierhin aufzumachen, um beim Herrn zu sein, von ihm angenommen und getröstet zu werden, sich geliebt zu erfahren – von ihm, dessen Liebe grenzenlos ist und der auch uns heute zu grenzenloser Liebe anstiften will?“ ds

