Das Fach Volkskunde populär gemacht

Walldürn.Am 1. April jährt sich zum 25. Mal der Todestag des mit 52 Jahren viel zu früh verstorbenen großen Sohnes der Stadt Walldürn, Professor Dr. Peter Assion. Der in Walldürn aufgewachsene und hier stets verwurzelt gebliebene Peter Assion befand sich seit Jahrzehnten in einer außergewöhnlichen akademischen Karriere, die ihren Zenit zum Zeitpunkt seines Todes wahrscheinlich noch nicht erreicht hatte.

Nach dem Studium der Fächer Germanistik, Volkskunde, Romanistik und der Wissenschaftlichen Politik an den Universitäten Berlin und Heidelberg promovierte Peter Assion mit der Dissertation „Die Mirakel der Hl.Katharina von Alexandrien“ in Heidelberg. Der ebenfalls aus dem Badischen Frankenland stammende Professor Johannes Künzig holte Assion 1970 an die Badische Landesstelle für Volkskunde nach Freiburg.

Empirische Regionalforschung war Assion auf den Leib geschrieben: zwischen 1970 und 1980 verfasste er nicht weniger als 130 Publikationen in dieser Sparte. Schon 1975, mit 34 Jahren, aber hatte Assion sich an der Universität Heidelberg habilitiert für „Deutsche Philologie und Volkskunde“ mit den Arbeiten „Fachprosaforschung und Volkskunde“ und „Altdeutsche Fachliteratur“. Gerade auch für das letztere Gebiet galt er international als einer der wenigen Spezialisten. Mit 39 Jahren erhielt er den Ruf auf den Lehrstuhl für „Europäische Ethnologie und Kulturforschung“ an die Universität Marburg, als Nachfolger des Volkskundlers Gerhard Heilfurth.

Forschung zur Arbeiterkultur

In Hessen hat Assion sich neue Schwerpunkte gesetzt: Die „Arbeiterkulturforschung“, später „Arbeitsforschung“, gehörte dazu, oder, ganz verstärkt und mit großer Energie bis zuletzt, die Auswandererforschung. Er wurde zum Mitherausgeber des „Journal of American Folklore“ der Universität Indiana gewählt. Zur „Ethnographie der Migration“, wie er dies selbst nannte, führten ihn seine Wege auch nach Kanada und Südafrika. In dieser Zeit der 1980er Jahre erarbeitete sich Assion ein so hohes Ansehen in der Fachwelt, dass er zum einflussreichen Gutachter der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ gewählt wurde.

1990 wurde der Lehrstuhl für Volkskunde an der Albrecht-Ludwigs-Universität Freiburg vakant, und es verwundert nicht, dass er den Versuch unternahm, an seine alte Wirkungsstätte, nun aber in oberster akademischer Position, zurückzukehren. Seine Bewerbung sollte von Erfolg gekrönt werden: Assion wurde aus rund einem Dutzend Bewerbern ausgewählt, erhielt den Ruf und trat 1991 die Nachfolge von Lutz Röhrich an.

Er wollte nun Langzeitprojekte einleiten. Schwerpunkte sollten bilden die Untersuchung der damaligen internationalen Wanderbewegungen und damit der Remigration der Deutschstämmigen aus Russland und Rumänien und die Probleme der Akkulturation in den Aufnahmeländern.

Ein größeres Schwerpunktthema, das er in Zusammenarbeit mit dem Odenwälder Freilandmuseum angehen wollte, in dem er sehr engagiert war, weil er dort seine Ideen verwirklicht sah, war der soziale Umgang mit „Armut“ in Geschichte und Gegenwart.

Bei all seinem beruflichen Engagement, das ihn auf internationalen Bühnen zu Hause sein ließ, war Peter Assion nämlich stets auch in seiner Heimatstadt Walldürn präsent. Der Professor blieb immer auch ein Mann des Volkes, das Gegenstand seiner Untersuchungen war. Auch in seinem gesellschaftlichen Engagement kam dies zum Ausdruck. Die verdienstvolle jahrzehntelange Tätigkeit als Leiter des Walldürner Stadtmuseums, für das er schon als Schüler gesammelt und gearbeitet hatte, trug ebenfalls dazu bei, stets dem konkreten Gegenstand verhaftet zu bleiben.

In Walldürn stand natürlich auch die Wallfahrtsforschung im Mittelpunkt, so die Erforschung der alten Pilgerwege. 1980 erschien zum Jubiläumsjahr das bedeutende Werk „650 Jahre Wallfahrt Walldürn“. Um das Stadtarchiv machte er sich ebenfalls verdient, als er in den 1980er Jahren nach erfolgter Aktualisierung und Neuordnung der Aktenbestände die Verfassung eines Aktenplanes leitete, der bis heute Grundlage des Auffindens historischer Akten zur Stadtgeschichte ist.

Peter Assion hat das Fach Volkskunde, diese Kulturforschung vornehmlich des Alltags der Menschen, im Badischen Frankenland „populär“ gemacht. Seine Aufsätze sind auch spannend zu lesen. Einige dieser Arbeiten konnten im Jubiläumsband zum 1200-ährigen Bestehen der Stadt Walldürn 1995 erstmals in der Zusammenschau veröffentlicht werden.

Hervorzuheben sind: „Eine Kleinstadt im Wandel. Walldürn zwischen 1800 und 1900 als Beispiel“(1977), „Aus der Geschichte der Walldürner Wallfahrt“ (1980), „Zur Geschichte der Walldürner Juden“(Fragment, vollendet von Walter Gramlich 1995), „Das Odenwälder Freilandmuseum in Walldürn-Gottersdorf“(1990, zusammen mit Thomas Naumann).

An Ostern 1994 starb Peter Assion in Freiburg. Die Beerdigung in Walldürn spiegelte sein Leben wider: Die akademische Welt ebenso wie ungezählte Walldürner Bürger gaben ihm die letzte Ehre.

