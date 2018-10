Das Image der Stadt stärken

Walldürn.Im zurückliegenden Jahr war das Vorstandsteam des Stadtmarketingvereins „Walldürn gemeinsam“ intensiv bemüht, die regionale Wertschöpfung zugunsten des Wirtschaftsstandorts und der Einkaufstadt Walldürn zu stärken, die Lebensqualität zu steigern sowie Tourismus, Kultur und Freizeitgestaltung zu fördern. Deutlich wurde dies am Freitagabend im Verlauf der Mitgliederversammlung im Landgasthof „Linkenmühle“ in Rippberg.

2008 war der Stadtmarketingverein nach seiner Gründung angetreten, in ehrenamtlicher Arbeit viel zu bewegen. Das soll auch weiterhin das primäre Ziel des Vereins und seiner Mitglieder sein, so der Tenor der Versammlung. Wobei sich die Verantwortlichen ein noch engagierteres Mitwirken aller Vereinsmitglieder wünschen.

In seinem Rückblick erinnerte Bürgermeister Markus Günther als Mitglied des Vorstandsteams an die Advents- und Weihnachtsaktion „Einkaufen und Gewinnen“ mit 25 000 ausgegebenen Gewinnlosen, den „Weihnachtszauber“ rund um die Basilika“, den verkaufsoffenen Sonntag „Walldürner Frühling“ mit Autoausstellung, die Streetfood-Festivals im März und August und das Blumen- und Lichterfest.

Ausführlich ging der Vorsitzende auf die Entscheidung des Vorstands ein, den verkaufsoffenen Sonntag im Oktober ab dem kommenden Jahr aus dem Veranstaltungskalender zu streichen. Die Ergebnisse einer Mitgliederumfrage in Verbindung mit der geringen Beteiligung der Walldürner Geschäfte in den zurückliegenden Jahren hätten zu diesem Schritt geführt. Statt im Oktober soll der verkaufsoffene Sonntag zukünftig im Rahmens des Blumen- und Lichterfestes stattfinden.

Als Fazit des zurückliegenden Jahres stellte Günther fest, dass die geleistete Arbeit Früchte getragen und innerhalb und außerhalb Walldürns zum positiven Erscheinungsbild der Stadt beitragen habe. Dafür dankte er allen, die sich in besonderer Weise in den Stadtmarketingvereins eingebracht haben.

Nachdem Günther den Bericht der an diesem Abend beruflich verhinderten Schatzmeister Dirk Paske und Eva-Maria Beyersdorfer verlesen und die Kassenrevisoren Gerhard Kunkel und Martin Berberich eine einwandfreie Buchführung bestätigt hatten, erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig Entlastung. Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Markus Günther, Falko Günter, Costa Konstantinos Pantelidis und Tobias Hagenmeyer (Vorstandsteam), Eva-Maria Beyersdorfer und Dirk Paske (Schatzmeister); Martin Berberich (Schriftführer), Sonja Heussler-Enders, Thomas Götz, Ralf Hajek, Susanne Leiblein Jürgen Pönicke und Marianne Stäudinger (Beiräte), Heinz-Peter Grießer und Gerhard Kunkel (Kassenprüfer).

Als geplante Veranstaltungen nannte der Bürgermeister die Advents- und Weihnachtsaktion „Einkaufen und Gewinnen“ ab dem ersten Advent, den „Weihnachtszauber“ an der Basilika vom 7. bis 9. Dezember mit großer Feuershow am Samstagabend auf dem Wallfahrtsplatz, den verkaufsoffenen Sonntag „Walldürner Frühling“ am 24. März mit Autoausstellung und Streetfood-Festival, das Blumen- und Lichterfest vom 29. Mai bis 2. Juni sowie als eventuell neue Herbstaktionen einen „Black Friday“ am vorletzten oder letzten Wochenende der Sommerferien und eine lange Einkaufsnacht mit Weinfest im Oktober.

Günther appellierte zum Schluss der Versammlung noch einmal eindringlich an alle Mitglieder, sich aktiv in der Gemeinschaft einzubringen, füreinander einzustehen und engagiert mitzuwirken, um auch zukünftig das Image von Walldürn als „Einkaufsstadt in der Region“ zu stärken. Ferner wies er kurz daraufhin, dass Walldürn im kommenden Jahr ihr 1225-jähriges Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen feiern wird. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018