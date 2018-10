Das Leben als Frau und Hexe hinterfragt

Zum Auftakt der neuen Spielzeit präsentierte die Badische Landesbühne in Walldürn mit dem Kammermusical „Hexen“ einen Dauerbrenner auf Deutschlands Bühnen.

Walldürn. Mit dem Kammermusical „Hexen“ von Peter Lund und Danny Ashkenasi hat die Badische Landesbühne am Mittwochabend die neue Spielzeit im mit 120 Theaterbesuchern gut gefüllten Saal im „Haus der offenen Tür“ eröffnet.

Nach seiner Uraufführung im Jahr 1991 hat sich das Stück zu einem Dauerbrenner auf Deutschlands Bühnen entwickelt. Auch das Walldürner Publikum quittierte die Inszenierung von Katharina Schmidt begeistert mit kaum enden wollendem Schlussapplaus. Im Mittelpunkt der Aufführung stand die Auseinandersetzung der Schauspielerinnen Cornelia Heilmann und Nadine Pape mit Themen wie Emanzipation, Gleichberechtigung und gleichberechtigtes gesellschaftliches Miteinander.

Originelle Gratwanderung

Die Musik, mit der Komponist Danny Ashkenasi den „Hexenritt“ durch die neun Leben der beiden Hexen Grete Strumpf und Anna Golde begleitete, kam mit Mario Fadini (musikalische Leitung) am Kontrabass, Oliver Taupp am Klavier und Lömsch Lehmann auf der Klarinette als Live-Band bei ihrer bemerkenswert originellen Gratwanderung zwischen altem Minengesang und modernem Kabarettchanson nie ins Straucheln und bot immer wieder Anklänge an amerikanische Volksmusik, die Werke Weills, französischen Chanson und jiddischen Klezmer. Alle Songs waren eine gelungene Mischung aus schnellen und langsamen, witzigen und nachdenklich stimmenden Musiknummern, die Mario Fardini sehr feinfühlig und mit einer würzigen Prise Jazz arrangiert hatte und die von Cornelia Heilmann und Nadine Pape als temperamentvollen Sängerinnen auch überzeugend präsentiert wurden.

Bei diesem Kammermusical handelte es sich um Kleinkunst im besten Sinne: In rund 40 Sketchen – durchweg amüsant und ein wenig untermischt mit Gruselmusik – wurde den Theaterbesuchern nichts einfach nur so um die Ohren geschlagen, aber für manches das Ohr geöffnet.

Zu Beginn der Aufführung begegneten sich zwei Frauen an einer Bushaltestelle, den gleichen Hosenanzug tragend, was beiden zugegebenermaßen offensichtlich unangenehm und peinlich war. Doch das war noch nicht alles, was Anna Golde und Grete Strumpf verband: Beide befanden sich in ihrem achten von insgesamt neun Hexen-Leben, und Hexen erkennen sich bekanntlich immer und überall.

Vom Leben desillusioniert

Bei der Frage, was Hexen eigentlich sind und ob Hexen niemals alt werden, waren beide der Ansicht, dass es höchste Zeit sei, Bilanz zu ziehen über die zurückliegenden acht Hexenleben und für das neunte Hexenleben endlich die richtigen Entscheidungen zu treffen – fest davon überzeugt, dass Hexen nichts so schnell umbringen kann, dass Hexen keine Grenzen kennen, und dass Hexen stets nur das tun, was ihnen gerade passt.

In dem Leben, in dem sie sich nun begegneten, präsentierte sich in den folgenden Szenen Grete (Cornelia Heilmann) als eine männer-verschleißende Karrierefrau, von Don Juans Rekordzahlen aber immer noch mehr als eine Bettkante entfernt. Anna (Nadine Pape) als leicht frustriertes verheiratetes Hausmütterchen mit einem Kind. Beide Hexen von den Männern wie vom Leben überhaupt schon ziemlich desillusioniert. Von Hexerei offensichtlich also keine Spur, sondern vielmehr Stress pur.

Da sich aber gutbürgerliche Verhältnisse bei Hexen nur mäßig spannend ausnehmen, galt es für beide, sich für ihr letztes Hexenleben richtig zu entscheiden. Vor dieser Entscheidung erzählten Anna und Grete in zahlreichen bösen, komischen und traurigen Szenen und Songs noch einmal, wie es ihnen in den bisherigen zweitausend Jahren Zivilisation ergangen war. Immer wieder mussten sie sich mit der Entscheidung zwischen Familie oder Karriere herumschlagen, für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit kämpfen, sich als frigide Heilige oder als obszöne Huren beschimpfen lassen.

Störende Begleitgeräusche

Bemerkenswert bei der Premieren-Vorstellung im „Haus der offenen Tür“ waren auch die wiederholt eingeblendeten Werbeclips auf der Großleinwand und die Filmbeiträge auf einem Bildschirm-Monitor – wenn auch die Begleitgeräusche ab und an etwas störend für den einen oder anderen Theaterbesucher im Saal gewirkt haben dürften. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018