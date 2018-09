Das Madonnenländchen soll wieder sichtbar sein

Walldürn.Viele Bildstöcke und Marienstatuen wurden einst nach überstandenem Unheil, einer schlimmen Krankheit oder zur Erinnerung an ein einschneidendes persönliches Ereignis errichtet. Meist von armen Leuten in tiefster Frömmigkeit.

Idee aufgegriffen

Heute sucht man in den Straßen Walldürns meist vergeblich nach einer Hausmadonna an den Fassaden. Im Laufe der Zeit wurden die alten Gebäude renoviert, umgebaut oder es gibt sie gar nicht mehr. Die Madonnen sind in den Speicher gewandert oder ganz verschwunden. An manchem Haus erinnert nur noch das leere Gehäuse an die ehemalige Schutzpatronin des Anwesens.

Der Heimat- und Museumsverein hat deshalb die Idee eines Mitglieds aufgegriffen und will dieser Entwicklung entgegenwirken. In den Beständen des Vereins befinden sich einige abgebaute Hausmadonnen, die wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben werden sollen.

Pilot-Projekt

Die Sparkasse Neckartal-Odenwald unterstützt die Aktion und will an dem in der Hauptstraße liegenden Gebäudeteil mit Fachwerkfassade eine Madonna anbringen. Die Sparkasse spendet dafür den nach altem Vorbild gefertigten Schutzkasten. Wie alte Bilder belegen, befand sich an gleicher Stelle – vor dem Neubau der Sparkasse in den 1980er Jahren – eine Hausmadonna.

Als die Familie von Werner Kilian, wohnhaft in Hardheim, von dieser Aktion erfuhr, erklärte sie sich sofort bereit, die in ihrem Besitz befindliche Original- Madonna zu spenden. Die Statue war im 17. Jahrhundert von armen Leuten zum Dank für das Überleben der Pest-Epidemie gestiftet worden und soll jetzt an ihren angestammten Platz wandern. Am Freitag, 28. September, um 15 Uhr wird die Madonna ihrer Bestimmung übergeben. Mit diesem Pilot-Projekt wollen die Verantwortlichen des Heimat- und Museumsvereins möglichst viele Interessenten zur Nachahmung motivieren.

„Eine alte Tradition würde bewahrt und das Madonnenländchen wäre auch in den Walldürner Straßenzügen gegenständlich. Eine schöne Vision, das Stadtbild auf diese Weise zu verschönern und aufzuwerten“, erklärt Petra Spreitzenbarth und spielt damit auf die Lage Walldürns im Herzen des Madonnenländchens an.

Der Freiburger Heimatdichter Hermann Eris Busse (1891–1947) hatte einst diesen Namen geprägt – aufgrund der zahlreichen Madonnen- und Marienstatuen und der Vielzahl an Bildstöcken, die die Landschaft am Wegrand zieren. Das Madonnenländchen umfasst den badischen und Teile des bayerischen Odenwalds sowie das Bauland bis hin zum Taubergrund. Der ehemalige Landkreis Buchen ist durch die Gegenreformation zum Zentrum der Marienverehrung geworden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018