Das Narrenschiff der „Dunder“ sticht bald in See

Altheim.Nicht mehr lange und das Narrenschiff der FG „Aaldemer Dunder“ legt ab. Höhepunkte sind dieses Jahr zweifelsohne der Jubiläumsumzug der FG in Altheim, aber auch die Prunk- und Fremdensitzung verspricht wieder Auftritte vom Allerfeinsten: für’s Auge, die Ohren und garantiert für jedermanns Zwerchfell.

Für die Prunksitzung können ab sofort Karten bestellt werden. Die Veranstaltungen in der Fastnachtskampagne 2018/2019:

Sonntag, 10. Februar: nachträglicher Jubiläumsumzug 55+1, Aufstellung Erfelder Straße, Beginn 14.11 Uhr.

Samstag, 16. Februar: Prunk- und Fremdensitzung der FG, Kirnauhalle, Beginn 19.31 Uhr. Kartenbestellung ab sofort bei Jutta Illig, Telefon 390, Heinrich Ruppert 322 und Jasmin Sommer 929775.

Sonntag, 24. Februar: Teilnahme am Narrenringumzug in Walldürn, Busabfahrt am Dorfplatz um 11 Uhr, Umzugsbeginn in Walldürn: 12.30 Uhr.

Sonntag, 3. März: Sauermilchessen der FG am Dorfplatz, Beginn 13.11 Uhr, Aufstellung 13.01 Uhr bei Jürgen Knörzer (Gerichtstetterstraße), anschließend närrisches Beisammensein im VfB-Sportheim.

Montag, 4. März: Teilnahme am Rosenmontagsumzug Höpfingen, Busabfahrt am Dorfplatz um 12.30 Uhr; Bauernball des Musikvereins, Kirnauhalle, Beginn 19.33 Uhr, Einlass 18.33 Uhr.

Dienstag, 5. März: Kindernachmittag der FG mit Fastnachtsausklang und Schweineverlosung, Kirnauhalle, Beginn 14.11 Uhr.

Mittwoch, 6. März: Heringsessen im VfB-Sportheim, Beginn um 20 Uhr. (dka)

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019