Dem christlichen Glauben stets eng verbunden

Walldürn.Engagiert, einsatzfreudig, offen und ehrlich, der Natur und dem christlichen Glauben eng verbunden: 32 Jahre lang hat Peter Wieland (Bild) nicht nur als Lehrer an der Konrad-von-Dürn-Realschule, sondern auch als Christ in der evangelischen Kirchengemeinde bleibende Spuren hinterlassen. Am Samstag ist der beliebte Pädagoge im Alter von 80 Jahren gestorben.

Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen war Peter Wieland gut vier Jahrzehnte lang in der evangelischen Kirchengemeinde, im evangelischen Kindergarten und im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg aktiv. Als aufmerksamer Begleiter der diakonischen Arbeit verstand er es, die Dinge behutsam in die richtige Richtung zu lenken.

Ermutigend auf Menschen zuzugehen und positive Impulse zu setzen – diesen Weg hat der ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats gewählt, um das diakonische Wirken voranzubringen. Als Ausdruck der Wertschätzung für seinen Einsatz im Dienst am Nächsten erhielt Peter Wieland 2015 im Auftrag der Diakonie das „Kronenkreuz in Gold“.

Beruflich begann die Laufbahn des gebürtigen Stuttgartes 1961 nach dem Abitur mit dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Essligen. Die erste Dienstprüfung legte er 1964 ab. Seine erste Stelle hatte Peter Wieland ein Jahr zuvor als Hauptlehrer in Stuttgart-Obertürkheim angetreten.

Herausforderungen angenommen

1967 heiratete er seine Frau Christine und wechselte im gleichen Jahr als Hauptlehrer in den Bereich Walldürn. 1971 wurde er zum Oberlehrer und 1984 zum Realschullehrer ernannt. Bis zu seiner Pensionierung im Juli 2000 unterrichtete Peter Wieland mehr als 32 Jahre in Walldürn, den Großteil dieser Zeit an der Konrad-von-Dürn-Realschule. In dieser langen pädagogischen Laufbahn stellte er sich immer wieder neuen beruflichen Herausforderungen, was ihm viel Anerkennung bei Schülern und Kollegen einbrachte.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 7. August, um 11 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Anschließend Beerdigung im engsten Familienkreis. rs

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019