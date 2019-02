Dem Leben auf dem Land neue Akzente geben

Reinhardsachsen.Bei der Mitgliederversammlung der Landseniorenvereinigung Neckar-Odenwald-Kreis in der „Tenne“ des Akzent-Hotels Frankenbrunnen in Reinhardsachsen standen Grußworte, Wahlen und ein Vortrag auf der Tagesordnung. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Erwin Brauß sagte Bürgermeister Markus Günther, dass die ländlichen Regionen und landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft seien, die seit jeher gerade von den Landfrauenverbänden, Bauernverbänden und Landseniorenvereinigungen in besonderer Weise geprägt würden. Diese Verbände und somit viele Landsenioren hätten es sich zum Ziel gesetzt, an der Gestaltung der sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse für die im ländlichen Raum wohnenden älteren Menschen mitzuarbeiten. Sie alle hätten sich immer wieder unermüdlich und aufopferungsvoll in vielen Bereichen engagiert, um dem Leben auf dem Land neue Akzente zu geben. Die Landseniorenvereinigungen hätten sich stets zum Sprachrohr der Belange älterer Menschen gemacht. Ihre kontinuierliche Arbeit trage dazu bei, dass sich die Infrastruktur für Ältere in den Kommunen verbessert habe.

Albert Gramling, Vorsitzender des Kreis-Bauernverbandes, dankte der Landseniorenvereinigung für die im vergangenen Jahr immer wieder gezeigte Solidarität zum Kreisbauernverband. Weiter zeigte er die Probleme der Landwirtschaft im Allgemeinen und der Landwirte im Neckar-Odenwald-Kreis im Besonderen auf.

Nach weiteren Grußworten des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisseniorenrates im Neckar-Odenwald-Kreis, Johann Esterle, sowie vonseiten des Vorsitzenden der Landseniorenvereinigung Odenwald aus dem hessischen Odenwald, Manfred Marquard, folgte der Bericht von Erwin Brauß. Er erwähnte unter anderem die Frühjahrsfahrt nach Schwäbisch Hall mit Führung durch die Hohenloher Molkerei oder die Ausrichtung der zweitägigen Jahrestagung 2018 der Deutschen Landsenioren am 5. und 6. Juni im Bildungshaus in Neckarelz mit über 100 Tagungsteilnehmern aus ganz Deutschland, die Mitgliederzahl bezifferte er auf 511 Mitglieder.

Mit Beifall zur Kenntnis genommen wurde der von Schatzmeisterin Waltraud Speth (Walldürn) vorgetragene Kassenbericht. Die Kassenrevisoren Brigitte Schell und Klaus Schießer (beide Gottersdorf) bestätigten der Schatzmeisterin eine korrekte Kassenführung und empfahlen die Entlastung sowohl der Schatzmeisterin als auch des Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Im Anschluss folgten die Neuwahlen des Vorstandes: Vorsitzender Erwin Brauß (Obrigheim), 2. Vorsitzender Josef Berberich (Reinhardsachsen), Geschäftsführer Erwin Brauß, Schatzmeister Wolfgang Kiefer, Schriftführerin Waltraud Speth (Walldürn), Beisitzer Ute Beuchert, Michael Friedrich (Walldürn), Alfred Kolbenschlag (Adelsheim), Erika Maßholder (Mosbach), Brigitte Schell (Gottersdorf) und Erika Seewald (Adelsheim) sowie zu Kassenrevisoren Brigitte Ruckmich (Aglasterhausen) und Siegfried Römmele (Breitenbronn).

Jeweils mit einem Präsent bedacht wurden die beiden langjährigen und nunmehr aus ihrem Amt ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Michael Friedrich als bisheriger Geschäftsführer und Waltraud Speth als bisherige Schatzmeisterin, ferner die beiden bisherigen Kassenrevisoren Brigitte Schell und Klaus Schießer.

Im weiteren Verlauf folgte ein Vortrag von Rolf Brauch über das Thema „Wendepunkte – Umgang mit Veränderungen“. Zum Schluss gab Erwin Brauß folgende Termine bekannt: 17. April Erlebnisfahrt mit den Kindern oder Enkeln nach Frankfurt mit Besuch des Frankfurter Flughafens und des Senckenberg-Museums; 27. Mai Frühjahrsfahrt ins Spargelgebiet bei Durmersheim und Besuch der Stadt Bruchsal; 13. Juni Tagesfahrt nach Pforzheim und Bad Wildbad; 7. Juli Fahrt zu den Volksschauspielen nach Ötigheim (Aufführung des Schauspiels „Münchhausen“); 26. bis 30. August und 4. bis 8. September Fünf-Tages-Fahrten in die Lüneburger Heide; Vortragsveranstaltungen in den Monaten Oktober und November im Raum Buchen und Mosbach.

