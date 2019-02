Den Kommunen geht teilweise das Streusalz aus

In einigen Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises wird das Streusalz knapp. Die FN hörten sich um.

Neckar-Odenwald-Kreis. Mitten im Winter wird das Streusalz knapp – für jeden Bauhofmitarbeiter sowie die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Buchen eine schlechte Nachricht. Obliegt doch je nach Klassifizierung der Straße den Mitarbeitern der Bauhöfe und der Straßenmeistereien der Winterdienst. Bei Schnee und Eis müssen sie sich darum kümmern, dass Autos und Busse fahren können.

Darüber hinaus sind die Anlieger verpflichtet, ihre Gehwege zu räumen. Der Schnee soll nicht auf die Straßen geschippt werden, denn dies ist nicht zulässig und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Walldürn

In Walldürn etwa werden wegen Schwierigkeiten bei der Anlieferung von Salz im Stadtgebiet nur noch die Hauptverkehrs- sowie Gefällestrecken bei Bedarf gestreut. „Rund 100 Tonnen waren im Lager“, sagte ein Mitarbeiter der Verwaltung auf Anfrage der FN.

Der Winter ist spät gekommen, dafür aber nun ziemlich heftig. Rund 40 Einsätze ist der Bauhof schon gefahren. Und in Walldürn gibt es einige steile Straßenabschnitte, die bei Bedarf mehrmals am Tag gestreut werden müssen. Oder die Straßen, auf denen Schulbusse unterwegs sind. Dazu kommt die Fläche. Es muss ja nicht nur die Kernstadt betreut werden, sondern auch die Ortteile. „Da kommen schon einige Kilometer Strecke zusammen.

Buchen

In Buchen ist man noch guter Dinge. „Noch sind unsere Silos gut gefüllt mit rund 90 Tonnen Streusalz zuzüglich einem Zug Sacksalz, den wir am Montag erhalten. Weil wir sparsam damit umgehen, reicht das bei entsprechender Witterung noch gut vier bis fünf Tage“, so Simone Schölch von der Stadtverwaltung. Wann man aber mit Nachlieferungen rechnen könne, wisse man noch nicht. „Vorrangig werden nämlich die Bundesautobahnen und die Bundesstraßen bedient“, erklärte die Leiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Höpfingen

Aufgrund von Lieferengpässen beim Streusalz werden im Gemeindegebiet Höpfingen aktuell nur noch die Hauptverkehrsstrecken und Gefällestrecken bei Bedarf gestreut.

Hardheim

In Hardheim besteht eine Kooperation zwischen der Straßenmeisterei Buchen und dem gemeindeeigenen Bauhof. Die Straßenmeisterei hat im Bauhofgelände in der Bretzinger Straße zwei Silos für Streusalz stehen. „Durch die Kooperation können wir Synergieeffekte nutzen“, so der Hardheimer Bauhofleiter Markus Alter: Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei können die sanitären Einrichtungen des Bauhofs mitbenutzen und die Hardheimer brauchen kein eigenes Salzsilo. Sie dürfen das von ihnen benötigte Streusalz aus den Silos der Straßenmeisterei entnehmen. Der Verbrauch wird dann mit dem Neckar-Odenwald-Kreis verrechnet.

„Das Kontingent der Straßenmeisterei ist nahezu aufgebraucht“, so Markus Alter gegenüber den FN. „Es ist schwierig, Nachschub zu bekommen.“ Über das Wochenende reiche der Vorrat für die Straßenmeisterei allerdings noch.

Diese habe darüber hinaus noch ein Lager für loses Salz auf dem Gelände der Firma Bonn in Walldürn. Die Gemeinde Hardheim verfügt ihrerseits über ein Notlager auf dem eigenen Bauhofgelände mit einem Kontingent von 60 Tonnen losem Salz. Auf dieses wird vom Hardheimer Streudienst bereits an diesem Wochenende zurückgegriffen.

„Wenn voll gefahren wird, reicht unser Lotlager für zwei Tage“, so Alter im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Alle hoffen auf jeden Fall, dass es wieder wärmer wird.“ Und Alter weiter: „Wenn man zusammenarbeitet und einander aushelfen kann, macht man das. Wir gehen – wie immer – sparsam mit dem Streusalz aus“, lacht der Bauhofleiter. Aber reduziert sei die Streuung im Gemeindegebiet von Hardheim noch nicht. Als letzte Notreserve, so verrät er, liegen im Bauhof noch 50 Tonnen Splitt.

Krautheim

In Krautheim sieht man den derzeitigen Witterungsverhältnissen gelassen entgegen. „Wir haben über 100 Tonnen eingelagert und bisher war es hier in der Gemeinde eher ein normaler Winter. In Krautheim liegt aber im Vergleich zu anderen Städten weniger Schnee“, erklärte der Technische Amtsleiter Ralf Markert.

Und auch in Seckach ist die Lage ruhig. „Bis vor Weihnachten haben wir gar nichts gebraucht und seitdem hatten wir nur wenige Einsätze“, so der Bauhofleiter Roland Bangert. Es zähle derzeit wohl jeder Höhenmeter, sagte er mit Blick auf die Situation in Walldürn und Ravenstein.

Ravenstein

Auch in der Baulandgemeinde gibt es Probleme, wie die Verwaltung mitteilte. In den Stadtteilen werden ab sofort nur noch die Hauptverkehrs- und Gefällestrecken gestreut. Dafür verantwortlich seien aktuelle Schwierigkeiten bei der Anlieferung von Streusalz.

Probleme bei der Anlieferung

Die Südwestdeutsche Salzwerke AG, welche die Gemeinden beliefert, teilte den FN mit, dass es derzeit schwierig sei, wegen der hohen Anzahl an Aufträgen in den vergangenen Wochen sowie vertraglichen Verpflichtungen, darüber hinaus neue Bestellungen aufzunehmen. Die weitere Situation hänge vom Wetter der nächsten Tage und Wochen ab.

Wie wichtig das Streusalz für die Sicherheit ist, zeigen Fälle der vergangenen sieben Tage: In der zentralen Notaufnahme der Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen wurden 66 Notfallpatienten behandelt, in Mosbach waren es 51. Darunter waren nach Angaben von Dr. Bernd Gritzbach, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, mehrere Patienten mit Frakturen.

