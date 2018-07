Den Pokal „Abitur“ gewonnen

Anzeige

„ABIós Amigos – zwölf Jahre Siesta, jetzt gibt’s Fiesta!“ – unter diesem Motto feierte der diesjährige Abiturjahrgang des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach seine bestandenen Abiturprüfungen.

Amorbach. Um deutlich zu machen, wie lange und hart man während der Schulzeit „büffeln“ musste, wählten die Schüler einen prächtigen und eindrucksvollen Büffelschädel als Logo für die Abizeitung, ihre T-Shirts und die Abiball-Karten.

Die Bestenliste Buchpreis: Benedikt Hopf (Rippberg), Patrick Störzer (Walldürn). Ein Stipendium der Firma e-fellows.net, München, bekommen: Benedikt Hopf, Patrick Störzer, Lea Haas (Walldürn), Justine Trunk (Walldüprn), Anna-Lina Breunig (Rippberg). Die Deutsche Physikalische Gesellschaft aus Bad Honnef honorierte die besten Abiturleistungen im Fach Physik mit Buchpreis und Mitgliedschaft für Benedikt Hopf. Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Anerkennung für die beste Abiturleistung im Fach Mathematik, Buchpreis, Urkunde und Mitgliedschaft für Benedikt Hopf. Ein Mint-EC-Zertifikat erhielten Benedikt Hopf, Elias Noe (Mudau) und Patrick Störzer. Einen Buchgutschein für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch bekam Patrick Störzer. keg

Außerdem ist die Stufe an Besonderheiten kaum zu überbieten. Es handelt sich nämlich um einen Jahrgang unter drei verschiedenen Schulleitern: OStD Walter Fritsch, OStDin Ruth Bley und OStD Ulrich Koch. Zudem ist der diesjährige Abiturjahrgang der erste unter H. Koch, der im Anschluss an den Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Wöber, seine Ansprache in der Amorbacher St. Gangolf-Kirche hielt. Dabei verglich er als Sport- und Lateinlehrer die Schulzeit mit einem 5000 Meter-Lauf mit seinen verschiedenen Etappen. Er betonte, wie schwer es ist, stets am Ball zu bleiben. Zu guter Letzt bat er die Absolventen, ihren Gemeinschaftssinn, ihre Offenheit gegenüber Neuem, sowie das Bilden ihrer eigenen Meinung zu bewahren. Der Amorbacher Bürgermeister Peter Schmitt verglich in seiner Rede das Abitur mit einem Fußballspiel: „Das Abitur ist die Schlussphase des Spiels. Alle 89 Schüler des KEG haben den Pokal ,Abitur’ gewonnen!“ Auch OStR Thorsten Meyerer wünschte als stellvertretender Landrat den Abiturienten, dass sie als Elite „nun bereit sind, auch gegen den Strom zu schwimmen und andere von ihren Idealen zu überzeugen.“ Zuletzt richtete der Elternbeiratsvorsitzende Christoph Laas in seiner Ansprache eine Aufforderung an die Abiturienten: „Macht etwas aus eurem Abitur, nutzt eure Chancen, habt Selbstbewusstsein!“