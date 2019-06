„Den Weg finden“ Leitgedanke der Pilger

Auf den Weg gemacht haben sich in diesem Jahr wieder die Pilger der Fußwallfahrt von Köln nach Walldürn. Die Wallfahrt stand unter dem Leitgedanken „Den Weg finden“.

Walldürn. Zum 371. Mal gingen die Pilger den Weg von Köln-Porz-Urbach nach Walldürn. Pünktlich um 20 Uhr kamen die Pilger am Montag in Walldürn an und wurden am Friedhof unter anderem von Generalabt em. Thomas Handgrätinger vom Orden der Prämonstratenser, den Mitgliedern des Franziskanerklosters mit Stadtpfarrer Pater Josef an der Spitze und zahlreichen Walldürner Bürgern empfangen. 178 Pilger machten sich in Köln-Urbach auf den Weg, 234 zogen am Montag in die Basilika ein. Die Gesamtzahl lag bei 394 Wallfahrern, 40 davon aus Walldürn und der Region.

Unter musikalischer Begleitung der Odenwälder Trachtenkapelle und Glockengeläut zogen die Pilger in die Basilika ein, dort standen am Blutaltar die Dankgebete an.

„Der einzige Weg“

Pater Josef ging auf das Leitwort der Walldürner Wallfahrt ein – „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Jesus sage diesen Satz zu seinen Jüngern. „Ich bin der Weg, nicht irgendein Weg, sondern der einzige Weg. Und genau auf diesem Weg und mit seiner Wahrheit, nämlich den Texten aus der Bibel und den Gebeten, waren sie die letzten Tage unterwegs“, so der Stadtpfarrer weiter.

„So wollen wir als gute Christen gemeinsam auf diesem Weg unseren weiteren Lebensweg bestreiten und nach seiner Wahrheit leben, damit wir zum ewigen Leben bei ihm unserem Herrn gelangen. Schöpfen sie Kraft hier beim heiligen Blut in Walldürn für diesen weiteren Weg. Nehmen Sie die Euphorie dieser Wallfahrt mit hinaus in ihren Alltag und geben sie sie auch weiter an ihre Mitmenschen.“

Der Generalabt ging auf die Geschichte des Propheten Elia ein, der sich stärken sollte, weil er noch einen weiten Weg vor sich habe. Die Teilnehmer der Köln-Wallfahrt sind nach Walldürn gepilgert, „um hier Kraft und Speise zu finden, damit sie das Leben gestalten und bewältigen können, damit sie an der Kraftquelle in Walldürn Stärkung finden“, so der Geistliche.

Ständchen für Generalabt

Die Wallfahrer brachten dann dem Generalabt ein Ständchen, da er in diesem Jahr sein silbernes Abt-Jubiläum und sein goldenes Priesterjubiläum feiert.

Stefan Beßlich, Brudermeister der Bruderschaft vom Kostbaren Blut aus Köln, dankte allen, die zum Gelingen der Wallfahrt beigetragen haben. Geld für einen guten Zweck haben die Pilger auch wieder gegeben: Bei der Sammlung kamen 8000 Euro für Hospitäler im Kongo und in Südafrika zusammen, was mit Applaus honoriert wurde. Er ging auf das Leitwort der Köln-Wallfahrt ein. Bei „Den Weg finden“ gehe es nicht nur darum, den richtigen Pilgerweg zu finden, sondern auch den Weg für einen jeden selbst zu finden oder neu zu finden – zu sich selbst, zu Gott, zu den Menschen.

