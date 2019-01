Denise Milea ausgezeichnet

Glashofen.Für ihre langjährigen Dienste als Trainerin der Juniorengarde wurde beim Ordensfest am Sonntag in der Sporthalle Denise Milea mit der silbernen Vereinsnadel und einer Urkunde der Fastnachtsgesellschaft FG „Höhgöiker“ Glashofen durch den Vorsitzenden Florian Beuchert und den Sitzungspräsidenten Dieter Schmitt ausgezeichnet. Denise Milea kommt zu jeder Trainingsstunde extra aus Lauda-Königshofen nach Glashofen in die Sporthalle angereist. Ihr macht das Trainieren der Garde sehr viel Spaß. Bild: Joachim Hahner-Pestel

