Der Blick in die Landschaft inspiriert

Eine Ausstellung mit einem außergewöhnlichen Titel wird am 21. Dezember in Gottersdorf eröffnet. Zu sehen sind in der Grundschule Werke von Thomas Hohlfeld.

Gottersdorf. „Seit 18 Jahren lebe ich in Gottersdorf“. Für eine Ausstellung klingt der Titel zunächst etwas ungewöhnlich. Aber der Kunsterzieher Thomas Hohlfeld verbindet mit ihm seine unzähligen Eindrücke, die er als Bürger des kleinen Odenwalddorfes gesammelt und zu Papier gebracht hat. Malerei, Zeichnungen, Fotografien und Plastiken wird er demnächst in der Grundschule in Gottersdorf zeigen.

Die Vernissage findet am Freitag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr für alle Kunstinteressierten statt.

Der Blick aus dem Fenster in die Landschaft und die Natur animiert den Künstler, zu Stift und Farbe zu greifen: Wolkenbilder, Morgen- und Abendstimmungen oder der Wechsel der Jahreszeiten sind für ihn die idealen Motive. Mal im Klein-, mal im Großformat entstehen Ansichten rund um seinen Wohnort, oftmals als Serie. Dabei sind die Techniken vielfältig und reichen von Ölkreide über Aquarell und Buntstifte bis zu Kreide, Kohle und Öl.

Elemente aus der Natur

In einer seiner Arbeitsweisen verwendet Thomas Hohlfeld Druckstöcke, die mit weiteren, verschiedenen Mitteln zu einer Gesamtkomposition werden. Nicht selten greift er zu Elementen aus der Natur, die in freier Malerei zu einem Ganzen weitergeführt werden.

Von seinen Spaziergängen gibt es Landschafts- und Detailansichten, beispielsweise auch vom bayerischen Schneeberg, Neudorf oder Monbrunn. Dabei bevorzugt er weiche Farben. Das Grelle kommt bei ihm selten vor.

Hohlfeld, Jahrgang 1952, stammt aus Boppard am Rhein. Er studierte Kunst in Berlin und München und kam 1997 als Kunsterzieher ans Amorbacher Gymnasium. Drei Jahre später fand er ein kleines Häuschen in Gottersdorf, das er anschließend vergrößerte.

In der idyllisch gelegenen Ortschaft am See fühlt er sich sichtlich wohl. Auch nach 18 Jahren. „Inzwischen bin ich ja volljähriger Gottersdorfer und mündig“, betont er augenzwinkernd.

Auch wenn er jetzt Rentner ist, so kann er sich ein Leben ohne künstlerisches Arbeiten überhaupt nicht vorstellen. Die Zahl seiner Bilder und Kreationen, von denen er in Kürze „nur eine winzige Auswahl“ präsentiert, wird also weiter wachsen. mira

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018