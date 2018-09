Der Bürgersaal „zieht um“

Die Sanierung des Rathauses war ein Schwerpunkt bei der Sitzung des Gemeinderates. Hier wird es eine gravierende Änderung geben: Der Bürgersaal soll künftig im Erdgeschoss zu finden sein.

Walldürn. Nötig wird dieser „Umzug des Raumes“ aus Brandschutzgründen. Diplom-Architekt Friedrich Staib aus Würzburg und Patrick Ludwig vom Architekturbüro Staib gaben den Räten in der Sitzung des Gemeinderates im Haus der offenen Tür einige Informationen an die Hand.

Um die Planungen weiter vorantreiben zu können, sagte Christian Berlin, der Leiter des Stadtbauamtes, ist die Billigung des Vorentwurfs durch den Gemeinderat notwendig. Ziel der Planungen sei eine Baugenehmigung für die Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses zu bekommen. „Die Umsetzung der Sanierung ist erst im Anschluss an die Sanierung des Heimatmuseums vorgesehen“, so Berlin.

In einer ersten Planung war ein brandschutzsicherer Fluchtweg für das Obergeschoss vorgesehen. Das Baugesetz schreibe einen solchen sicheren Fluchtweg vor. Der sollte durch einen Anbau an das Gebäude hergestellt werden. Da habe aber das Landesdenkmalamt nicht zugestimmt. Das will zudem das aus den 1920er-Jahren stammende Treppenhaus im Gebäude unbedingt erhalten. Es habe viele Überlegungen gegeben, einige Sitzungen und eine Menge Diskussionen, sagte Staib. „Der Saal und der Rettungsweg waren die entscheidenden Punkte.“ Schließlich habe man sich darauf geeinigt, den Raum, der das Problem darstellt, von oben nach unten zu verlegen. Anstelle des Bürgersaals werden im Dachgeschoss des Rathauses Büroräume entstehen. Für die sei kein Anbau nötig. Eine Übung der Feuerwehr mit einer Stellprobe der Leiter habe ergeben, dass eine Rettung von zehn bis zwölf Personen aus dem Obergeschoss möglich ist.

Im Erdgeschoss wird dann künftig der Bürgersaal zu finden sein. Wieder herstellen will man den Markthallencharakter, den das Gebäude früher im Untergeschoss hatte. Im ersten Obergeschoss ändert sich nichts, ganz oben gibt es dann Büros. Geplant ist auch ein barrierefreier Zugang zum Rathaus. Wann die Maßnahme umgesetzt wird, ist noch offen. Zuerst stehe die Sanierung des Heimatmuseums auf dem Programm. Und auch zu den Kosten gab es am Montag keine genauen Angaben.

Barrierefreier Zugang

Ramona Paar (FWV) regte an, im Untergeschoss einen barrierefreien Besprechungsraum einzurichten. Jürgen Schmeiser (DCB) tat sich mit dem Gedanken der Verlegung überhaupt schwer. Da gebe es aber nichts dran zu rütteln, so Markus Günther und Friedrich Staib. Die Vorgaben des Landesdenkmalamtes lassen keinen Spielraum. Und Theo Staudenmaier (CDU) hätte gerne im Untergeschoss die Balken wieder, die früher den Charakter der Markthalle ausgemacht hätten. Ein Vorschlag, der beim Architekten auf Gegenliebe stieß.

Bei der Abstimmung billigte der Gemeinderat die Vorentwurfsplanung des Büros Staib für die Sanierung des Rathauses in Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.09.2018