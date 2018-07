Der Duft des Grünkerns liegt wieder in der Luft

Anzeige

Die Besucher können bei dieser Prozedur im wahrsten Sinne des Wortes hautnah miterleben, wie der Grünkern vor der Einrichtung moderner Darranlagen über dem offenen Holzrauch gedarrt wurde. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: In der Dreschhalle aus Bürgstadt werden typische Gerichte von der Grünkernsuppe bis zum Grünkernbrot, dem Grünkernsalat und dem Grünkernkuchen serviert.

Auch Schmied, Drechsler und Sattler sowie zwei Kräuterfrauen und die Museumsklöpplerinnen sind an diesem Tag im Museum und zeigen Ihre Handwerkskünste. Von 14 bis 16 Uhr ist Ponyreiten möglich. Um 11 und um 16 Uhr findet jeweils eine Kräuterführung statt. Treffpunkt ist am Brunnen vor der Museumsgaststätte.

Geopark-Ranger Wilfried Schneider stellt an der Drechselbank Tanzkreisel für Kinder her, die diese bunt malen können. Der Museumsschmied führt im Großbauernhof Schüßler ab circa 13 Uhr sein Handwerk vor. Das Museum ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Grünkerndarre wird um die Mittagszeit in Betrieb genommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.07.2018