Walldürn/Altheim.Erfreuliche Zahlen gab es bei der Sitzung des Gemeinderates nach der Waldbegehung, als Jörg Puchta, Leiter der Forstbetriebsleitung Walldürn, das Ergebnis des Forstwirtschaftsjahres 2017 präsentierte: Dort steht unter dem Strich ein Plus 128 215 Euro. Eingeplant waren rund 87 000 Euro. „Ein sehr erfreuliches Ergebnis“, sagte Bürgermeister Markus Günther bei der Sitzung in der Noledornhütte.

Beim Forstwirtschaftsjahr 2018 gebe es allerdings einige Unwägbarkeiten, sagte Puchta weiter. „Sturm und Käferholz werfen jeden Plan über den Haufen.“ Aktuell würden keine gesunden Fichten geschlagen. Käferholz habe Priorität. 17 000 Festmeter seien als Hiebssatz geplant, momentan liege man bei 47 Prozent der Menge. Mit Blick in die Zukunft wolle er aber wegen des Borkenkäfers keine Prognose abgeben.

Das gelte auch für die beiden kommenden Jahre. So wie 2003, als dem Trockenjahr zwei schwierige Jahre folgten. Trockenheit und Hitze haben den Bäumen zugesetzt. In der Vegetationszeit, als die Bäume dringend Wasser gebraucht hätten, sei es viel zu trocken gewesen. Mit Blick auf den Zustand von Waldwegen nach Einschlag- uns Rückemaßnahmen und Fragen aus dem Gemeinderat dazu sagte Puchta, dass die Wege nach dem Abschluss einer Maßnahme so schnell wie möglich wieder hergerichtet werden.

Helmut Schnatterbeck von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland referierte zum Holzmarkt. „Die Konjunktur brummt, und der Holzmarkt brummt auch.“ Zwar sei der Preis für Fichtenholz durch den europaweiten Anfall von Käferholz etwas gefallen. Er rechne aber wieder mit einem Anstieg im kommenden Frühjahr. Zudem werde Holz nach China, Japan, den arabischen Märkten, Indien und Indonesien exportiert, um den Markt zu entlasten. Bei Buchenstammholz und Eiche bekomme man Preise wie noch nie.

Schnatterbeck und nach ihm Bürgermeister Günther gingen auf das Kartellverfahren und die Holzvermarkung ein. Im Kreis gebe es eine Arbeitsgruppe der Bürgermeister, die sich mit dem Thema beschäftige, so Günther. Da sich das Land aus der Vermarktung zurückziehe, müsse man neue Wege finden.

Abschließend spendete der Bürgermeister unter dem Applaus des Gemeinderates ein dickes Lob an die Forst-Mitarbeiter. „Bei ihnen ist der Wald in guten Händen.“ mar

