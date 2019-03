Der Wahrheit in nur wenigen Schritten auf der Spur

Walldürn.Mit dem Thema „Fake News“ befassten sich die „Klasse Azubis“ aus der Walldürner Frankenlandschule mit den beiden FN-Redakteuren Melanie Müller und Marcel Sowa. Die beiden Journalisten erklärten den Jugendlichen, was mit gefälschten Nachrichten überhaupt bezweckt werden soll und welche Ausmaße „Fake News“ annehmen können. Mit nur wenigen Schritten sei es möglich, solche Nachrichten auf deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, erzählten Sowa und Müller. Fehlen bei einer Website das Impressum oder in einem Text die Quellenangaben, seien dies erste Warnzeichen. „Es kann auch helfen, wenn man selbst recherchiert“, betonten die FN-Redakteure und machten dies an einem Beispiel deutlich. Im Internet kursierte im vergangenen Jahr ein vermeintlicher Zeitungsbericht, in dem der internationale Journalistenverband „European Press Watch (EPW)“ vor den deutschen Medien warnte. Der Bericht bezog sich auf einen Sprecher der EU-Journalisten, Olaf Leifstroem. Eine kurze Suche im Internet macht deutlich: Es gibt weder den Journalistenverband noch den Sprecher.

Die Jugendlichen waren anschließend selbst gefragt: Sie suchten nach weiteren „Fake News“ und präsentierten diese ihren Mitschülern. „Glaubt nicht alles, was in den sozialen Netzwerken und im Internet verbreitet wird“, gaben Sowa und Müller den 36 Schülern und 17 Auszubildenden mit auf den Weg. „Hinterfragt, ob diese Nachricht auch wirkliche eine Nachricht ist, ob sie seriös ist, von welcher Quelle sie stammt, welchen Zweck sie haben könnte und ob das auch so stimmen kann.“ ms

