„Der Wallfahrtsplatz ist kein Hundeklo“

Walldürn.In der Sitzung des Wallfahrtsausschusses unter dem Vorsitz von Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula (OFM), die mit einem geistlichen Impuls begann, wurden neben einem Rückblick auf die Fahrrad-Wallfahrt auch die anstehenden Termine besprochen.

Als nächster besonderer Wallfahrtstag steht das Treffen der Pilgerführer am Samstag, 20. Oktober, in der Wallfahrtsstadt auf dem Programm. Am Vormittag findet hierzu zunächst eine Pilgermesse mit allen verantwortlichen Organisatoren der Fußwallfahrtsgruppen statt. Danach schließt sich die Aussprache über die letzte Wallfahrtzeit an. Nach dem Mittagessen wird das Leitwort für das Wallfahrtsjahr 2019 vorgestellt, bevor dann am Nachmittag das Treffen mit einer kurzen Andacht und dem Segen für alle Beteiligten endet.

Eine größere Diskussion gab es zur aktuellen Situation am Wallfahrtsplatz. Vermehrt wird in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass der Wallfahrtsplatz als Hundeklo genutzt wird. Dies kann dem Anspruch einer Wallfahrtsstadt, als größte eucharistische Wallfahrtsstätte in Deutschland, mit der Basilika, dem Bereich des Wallfahrtsplatzes und mit der Lourdes-Grotte als Heiligen Bezirk, nicht genügen. Dies war einstimmiger Tenor in den Reihen der Ausschussmitglieder.

Die hohen Temperaturen der letzten Wochen und Monaten hätten diese ganze Situation noch verschärft und der Geruch ist bisweilen unerträglich. Es wird an einer Lösung gearbeitet und dazu auch Kontakt mit der Stadtverwaltung für geeignete Maßnahmen aufgenommen. Gleichzeitig appelliert der Wallfahrtsausschuss an alle Hundehalter diesen Bereich um die Basilika zu schützen, damit hier eine Atmosphäre entstehen kann, die einer Wallfahrtsstadt gerecht wird und damit für tausende von Pilgerinnen und Pilger im Jahr ein einladendes und gerngesehenes religiöses Zentrum zum Verweilen darstellt.

Umsetzung steht noch aus

Dass der Wallfahrtsplatz mit seiner terrassenförmigen Struktur und dem Freialtar mit dem Relief des Blutbildes aus Sandstein im Mittelpunkt, derzeit auch noch nicht zufriedenstellend gestaltet ist, steht außer Frage. Die 2014 aus dem Wallfahrtsausschuss heraus gegründete Arbeitsgruppe „Wallfahrt“, hatte in ihrem Konzept auch die Infrastruktur um diesen Heiligen Bezirk im Blick. Eine ganze Reihe von guten Ideen zur Umgestaltung und Aufwertung dieses Bereiches wurden dabei eingebracht. Bislang fehlt es aber an der Umsetzung und vor allem auch an der Bereitstellung der finanziellen Mittel.

Um die Wallfahrtstage in der Kernwallfahrtszeit, wie auch die besonderen Wallfahrtstage außerhalb dieser Zeit besser hervorzuheben, sollen einheitliche Plakate gestaltet und an entsprechende kirchliche und öffentliche Einrichtungen versandt werden. In der nächsten Sitzung des Wallfahrtsausschusses wird dann auch das Motiv zum Leitwort der Wallfahrt 2019 für die Anstecker und Kerzen präsentiert

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018