Der Zufall führte zur regionalen Spezialität

Der aus Sindolsheim stammende Jürgen Stätzler hatte am Sonntagvormittag die Darre in Betrieb genommen. Dadurch erlebten die Besucher, wie nach traditioneller Art auf der Rauchdarre halbreifer Dinkel zu Grünkern gedarrt wurde. Schätzler erklärte den genauen Vorgang der Grünkerngewinnung. In der Mühle „gerbte“ der Müller den Grünkern, das heißt, der Spelz wurde von den Samenkörnern getrennt. In der heimischen Küche wurde der Grünkern überwiegend als Schrot verarbeitet, hauptsächlich zu Suppen. In der Bürgstädter Dreschhalle konnten die Besucher Speisen wie Küchle, Suppe, Brot aus Grünkern sowie Salat mit Grünkern und Grünkernnudeln zu sich nehmen.

Drechsler Wilfried Schneider stellte an der Drechslerbank Tanzkreisel für Kinder her, die im Anschluss bunt bemalt werden konnten. Sattler Oliver Aumüller aus Wenkheim führte den Besuchern seine Fähigkeit – das Herstellen von Gebrauchsgegenständen im täglichen Bedarf aus Leder – vor.

Klöppeln und Stricken

Auch die Gärtnerei Bienenweide aus Rippberg war wieder mit einer Vielzahl von ausgewählten Pflanzensortimenten dabei. Die Ausübung ihrer Kunst des Klöppelns und des Stickens zeigten die Museumsklöpplerinnen am ehemaligen Schäferhaus aus Gerolzahn.

Auch zwei Kräuterfrauen waren mit einer Vielzahl verschiedener Kräuter vor Ort. Am Vormittag und Nachmittag gab es jeweils eine Kräuterführung durch das Museumsgelände, welche gut angenommen wurde.

Auch die kleinen Museumsbesucher kamen nicht zu kurz: Sie durften auf Stelzen herum laufen, ihre Beweglichkeit mit einem Hula-Hoop-Reifen demonstrieren und das Hüpfspiel Himmel und Erde spielen. Am Nachmittag drehten die Kinder einige Runden mit dem Pony. hape

Dienstag, 10.07.2018