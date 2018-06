Die Anstellung war ein „wahrer Glücksgriff“

Anzeige

Walldürn.Im Rahmen des Sommerfestes des Evangelischen Kindergartens Walldürn wurde am Sonntag das 40-jährige engagierte und segensreiche Schaffen und Wirken von Erzieherin und Kindergarten-Leiterin Luise Rüße gewürdigt.

Pfarrer Karl Kreß war es „eine große Ehre“, Luise Rüße die Glückwünsche zu deren 40-Jahr-Dienstjubiläum auszusprechen und ihr für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Rüßes Arbeit als Erzieherin und Kindergartenleiterin sei für die Kinder prägend gewesen.

Luise Rüße sei ein Mensch, der offen, ehrlich und authentisch auf andere zugehe und die Dinge stets offen beim Namen nenne. Das mache es leicht, gemeinsame Lösungen und Vorgehensweisen zu finden, um so der Sache gemeinsam zu dienen. Es sei Luise Rüße immer wieder von Neuem gelungen, Zugang zu den Eltern zu finden und sie mit in die Arbeit des Kindergartens zu integrieren. In Zeiten, in denen das Individuum mehr zähle als die Gemeinschaft, sei dies nicht hoch genug zu schätzen. Das Team des Evangelischen Kindergartens arbeite hervorragend zusammen, und er habe den Eindruck, dass das Betriebsklima stimme.