Die „Chefin“ feierte ihr Dienstjubiläum

Altheim.„Einfach spitze, dass du da bist“, so begrüßten die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens St. Valentin ihre Leiterin Margret Dörzbacher, die am Mittwoch ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierte.

Lieder wurden gesungen und mit spaßiger Choreographie begleitet. Lust zum Mitmachen hatten nicht nur die Kinder, und so stimmten alle Anwesenden in das eigens für ihre „Chefin“, wie Margret liebevoll auch von den Kindern genannt wird, umgedichtete „Rock mi“ ein.

Ortvorsteher Hubert Mühling und Pater Josef Bregula ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, der Jubilarin Glückwünsche auszusprechen und ihr für das tägliche Engagement im Kindergarten zu danken. Seit dem 1. Dezember 1992 meistere sie diese verantwortungsvolle Aufgabe in Altheim mit Bravour. Außerdem trage sie maßgeblich zu einer guten Zusammenarbeit in und mit der Seelsorgeeinheit bei, worauf auch in Zukunft nicht verzichtet werden könne.

In weiteren musikalischen Beiträgen und Gedichten würdigten die drei Gruppen die wertvolle Arbeit, die Dörzbacher täglich mit viel Herzblut leiste. Es war deutlich zu erkennen, dass man im Kindergarten St. Valentin froh ist, soviel Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit, Engagement und Ideenreichtum in seinen Reihen zu wissen. Im Anschluss an das unterhaltsame Programm bedankte sich die Jubilarin für die schöne Feier und die Glückwünsche. dka

