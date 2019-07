Die Darre im Museum rauchte kräftig

Gottersdorf.Es war das ideale Wetter am Sonntag, um dem Odenwälder Freilandmuseum einen Besuch abzustatten. Dieses Mal stand das Grünkernfest im Kalender. Hier konnten sich die Besucher über die Gewinnung von Grünkern informieren.

Diese wohlschmeckende Getreidevariante wurde aus der Not heraus geboren. Vor über 300 Jahren musste der „Spelz“ – eine spezielle Dinkelsorte – bedingt durch Hungersnöte und verregnete Sommer, vorzeitig geerntet werden. Um ihn haltbar zu machen, wurde das Getreide im Backofen nachgetrocknet. Dabei entdeckte man den würzigen Geschmack des „grünen Kerns“.

Später baute man kleine Scheunen, in denen von unten Feuer geschürt werden konnte, das einen darüber befindlichen Blechrost beheizt. Die Dinkelähren, die bereits auf dem Feld vom Stroh getrennt werden (Reffen), kamen für etwa vier Stunden zum Trocknen und alle 15 Minuten zum Wenden auf den Rost. Der Rauch des Holzfeuers würde über die Ähren geleitet und durch häufiges Umschaufeln bekam das Getreide sein typisches, etwas rauchiges Aroma.

Der aus Sindolsheim stammende Jürgen Stätzler hatte am Vormittag die Darre in Betrieb genommen, und die Besucher konnten miterleben, wie nach traditioneller Art auf der Rauchdarre halbreifer Dinkel zu Grünkern gedarrt wurde. Schätzler erklärte den genauen Vorgang der Grünkerngewinnung. In der Mühle „gerbt“ der Müller den Grünkern, das heißt, der Spelz wird von den Samenkörnern getrennt. In der heimischen Küche wurde der Grünkern überwiegend als Schrot verarbeitet, hauptsächlich zu Suppen.

In der Bürgstädter Dreschhalle konnten die Besucher Speisen wie Grünkernküchle, Grünkernsuppe, Grünkernbrot oder Grünkernnudeln zu sich nehmen. Sehr gefragt war der große Basteltisch von den Kindern. Auch zwei Kräuterfrauen waren mit einer Vielzahl verschiedener Kräuter vor Ort.

Kräuterführung

Am Vormittag gab es eine Kräuterführung durch das Museumsgelände, diese Führungen wurden von den Besuchern gerne angenommen. Weiter wurde an einem Stand gezeigt, wie man Salz siedet und gewinnt, und im Grossbauernhof „Schüssler“ zeigte der Schmied, wie man mit einem Schmiedehammer das glühende Roheisenstück kunstvoll bearbeitet.

Auch die kleinen Museumsbesucher kamen nicht zu kurz. So durften sie auf Stelzen herum laufen, ihre Beweglichkeit mit einem „Hula-Hoop“-Reifen demonstrieren und das Hüpfspiel „Himmel und Erde“ spielen. Auch die Einsatzabteilung der Feuerwehr Gottersdorf war mit einem Trupp vor Ort und regelte die Parkplatzeinweisung.

Eine weitere Aktion findet im Freilandmuseum am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt. Hier heißt es wieder: „Living History – Die Stunde Null“ oder „1945, der erste Sommer in Frieden“.

Die Museumsbesucher erleben dabei hautnah in szenischen Darstellungen das Verhältnis von Besatzern und Einheimischen im ersten Sommer im Frieden 1945. Ausführende sind Mitglieder des Studienkreises Militärgeschichte Königswinter. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019