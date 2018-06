Die Facetten einer Stadt werden gezeigt

Anzeige

Walldürn.Das „Landesschau Mobil“-Team ist auf Entdeckungstour in Walldürn: Reporterin Sonja Faber-Schrecklein ist ab Dienstag, 19. Juni für Dreharbeiten in der Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs. Sie möchte herausfinden, was die Menschen in Walldürn bewegt und was das Leben vor Ort prägt.

Sendung im Fernsehen

Das „Landesschau Mobil“-Team freut sich dabei auch auf spontane Begegnungen mit Menschen vor Ort. Gesendet wird die Reportage zunächst in einzelnen Episoden täglich von Montag, 9. bis Freitag, 13. Juli 2018 in „Landesschau Baden-Württemberg“, außerdem als halbstündige Reportage am Samstag, 14. Juli, von 18.15 bis 18.45 Uhr in „Landesschau Mobil Walldürn“ im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg.

Mehrere Leitfragen

Die „Landesschau Mobil“-Erkundungstour und ihre Leitfragen: