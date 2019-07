Die Gefahr von Waldbränden steigt

Miltenberg.Wegen der anhaltenden Trockenheit und des warmen Wetters steigt die Gefahr von Waldbränden und Flächenbränden im Landkreis Miltenberg erheblich. So hat es etwa am 24. Juli einen Flächenbrand in Wörth gegeben. Im Landkreis ist bereits die Warnstufe vier von fünf im Waldbrandgefahrenindex erreicht, ebenso wie die Stufe vier von fünf des Grasland Feuerindexes. Das Landratsamt mahnt deshalb die Bürger zur Vorsicht. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder ein aus dem Ruder gelaufenes Grillfeuer kann verheerende Folgen haben. Die ausgetrocknete Bodenvegetation in den Wäldern kann schnell Feuer fangen.

Besonders gefährlich ist dabei der Funkenflug, der offenes Feuer in der freien Natur zum unkalkulierbaren Risiko macht. Ebenso muss der vorgeschriebene Abstand von 100 Metern zum Wald bei jeder Art von Feuer eingehalten werden. Dies gilt nicht für Grilleinrichtungen an den dafür vorgesehenen Plätzen, aber auch hier ist Vorsicht geboten und ein Funkenflug unbedingt zu vermeiden. Im Wald gilt in der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober striktes Rauchverbot. pm

