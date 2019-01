Die gewohnt hohe Qualität sicher gestellt

Walldürn.Die neue Küche im Geriatriezentrum „St. Josef“ wurde im Beisein zahlreicher Gäste eingeweiht. Bürgermeister Markus Günther, stellvertretender Vorsitzender des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn blickte auf die bisherige Küchengeschichte des früheren Walldürner Krankenhauses und heutigen Geriatriezentrums „St. Josef“ zurück.

Die bisherige Küche sei als Großküche Mitte der 1960-er Jahre errichtet worden. Sie sei damals deshalb so groß geplant und gebaut worden, weil zu diesem Zeitpunkt noch die Überlegung im Raum gestanden habe, das „Kreiskrankenhaus“ anstatt in Buchen in Walldürn zu errichten.

Vorhandene Fläche zu groß

Durch die veränderten Zubereitungsformen in den letzten Jahrzehnten (TK-Produkte, Convenience-Produkte) habe sich dann jedoch letztendlich erwiesen, dass die vorhandene Fläche viel zu groß sei, um intern wirtschaftliche Abläufe zu gewährleisten. Ein großes Problem habe auch die Küche in „zwei Ebenen“ dargestellt. Die Lagerräume hätten sich im Kellergeschoss befunden und die Waren hätten über einen Lastenaufzug, der ebenfalls aufwendig betrieben werden musste, zur Produktion von dort beschafft werden müssen.

Das Bauwerk selbst sei mit der Zeit auch in die Jahre gekommen und habe erheblich Mängel gehabt, zum Beispiel sei die die Bewehrung des Betons teilweise sichtbar gewesen. Obwohl immer wieder die notwendige Inneneinrichtung erneuert worden sei, habe auch diese aufgrund ihres Alters Mängel aufgewiesen. Das heiße zusammengefasst, dass in die Sanierung des Gebäudes und die Inneneinrichtung – etwa eine 17 Jahre alte Bandspülmaschine – erhebliche Mittel hätten investiert werden müssen.

Durch die neue Landesheim-Bauverordnung seien alle Pflegeheime verpflichtet worden, ab 2019 nur noch Einzelzimmer anzubieten. Nachdem das Geriatriezentrum „St. Josef“ derzeit noch 17 Doppelzimmer habe, hätte die Umsetzung des Gesetzes zum einen die Reduzierung der Gesamtpflegeplätze von bisher 61 Plätzen auf 44 und zum anderen den Ausgleich der wegfallenden Plätze durch einen Ersatz-Neubau bedeutet. Nach langen Diskussionen und Abwägungen habe der „Beschließende Ausschuss“ des Krankenhausverbandes in Abstimmung mit dem Gemeinderat der Stadt Walldürn dann entschieden, 30 neue Pflegeplätze zu errichten, um damit die wegfallenden Pflegeplätze zu ersetzen und gleichzeitig das Haus moderat zu erweitern.

Neue Pflegeplätze

Eine in Auftrag gegebene Studie sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die einzig denkbare Erweiterung aus topographischen Gründen nur auf dem Gelände der bisherigen Küche möglich sei. Der „Beschließende Ausschuss“ habe im Zuge dieser Überlegungen entschieden, aus Qualitätsgründen eine auf den Bedarf des eigenen Hauses ausgelegte Küche weiter zu betreiben. Eine Integration einer neuen Küche in einen Neubau hätte vermutlich Kosten in Höhe von über zwei Millionen Euro verursacht, weshalb von dieser Überlegung dann Abstand genommen worden sei.

Nachdem das Bewegungsbad aus unterschiedlichsten Gründen (kein eigener Bedarf mehr für die Reha, hohe Investitionskosten für eine zu erneuernde Technik sowie erhebliche Unterhaltskosten) geschlossen worden sei, hätten sich diese Räume für den Einbau einer neuen Küche geradezu angeboten. Dieser Weg habe den Vorteil, dass die Speisenversorgung ununterbrochen in gewohnter hoher Qualität sichergestellt werden könne.

Daraufhin sei dann das Architekturbüro Link Architekten aus Walldürn mit der Planung einer neuen und modernen, auf den momentanen Bedarf ausgerichteten Küche beauftragt worden. Der zeitliche Ablauf habe so ausgesehen, dass zunächst von Dezember 2017 bis Januar 2018 die Ausräumarbeiten des bisherigen Bewegungsbades erfolgt seien und man danach dann von Februar 2018 bis Oktober 2018 die dortigen Umbauarbeiten durchgeführt habe. Im November 2018 sei dann der Einbau der neuen Küche und im Dezember 2018 die Inbetriebnahme erfolgt.

Die endgültigen Baukosten würden sich auf rund 700 000 Euro belaufen und damit voraussichtlich um circa 50 000 Euro unter dem Planansatz bewegen. Im Zuge dieser Maßnahme habe auch die Essensverteilung in den Wohnbereichen und im Reha-Bereich vom sogenannten „Tablettsystem“ auf „Schöpfsystem“ umgestellt werden müssen. Hintergrund hierfür sei, dass nicht mehr genügend Platz für das entsprechende Equipment des „Tablettsystems“ in der neuen Küche vorhanden sei. Deshalb seien parallel zu den Umbauarbeiten auf den Wohnbereichen entsprechende Stationsküchen eingebaut worden.

Die Gerätschaften und das Umfeld in der neuen Küche seien angepasst an die Qualität des neuen „Chef de la cuisine“, Bernhard Berberich. Markus Günther dankte abschließend allen, die zum Gelingen der Maßnahme beigetragen haben.

Nach weiteren Erläuterungen des Verwaltungsleiters des Krankenhausverbandes Hardheim-Walldürn, Ludwig Schön, nahmen Stadtpfarrer P. Josef Bregula OFM Conv. und Pfarrer Karl Kreß gemeinsam die Weihe und Segnung der neuen Küche vor. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019