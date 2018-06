„Die Herzen für Gott und Jesus öffnen“

Anzeige

Die Wallfahrt unter dem Leitwort: „Suche Frieden und jage ihm nach“ aus Psalm 34. „Frieden“, das sei ein großes Wort, gerade für die Pilger, die an diesem Wallfahrtssonntag dem Tag der Heimatvertriebenen, Aussiedler und ausländischen Mitbürger angesprochen seien. Es gebe in Deutschland Eltern, Kinder, Enkel und Urenkel, die nie persönlich einen Krieg erlebt hätten. Die aus persönlicher Erfahrung nicht wissen würden, was Fliegeralarm, Luftschutzkeller und Bombennächte heißen, wie sich in Schutt und Asche gelegte Städte anfühlen würden oder wie es sei, auf der Flucht zu sein.

Krieg, das sei Geschichte – dDiese Aussage könne man aber so auch nicht stehen lassen. Am 8. Mai 1945 habe der 2. Weltkrieg geendet. Alle, die danach geboren worden seien, hätten in ihrer Kindheit und Jugend noch viele Spätfolgen des Krieges miterlebt und ertragen müssen. Aber was davor geschehen sei, kenne man nur aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern, der Zeitzeugen und aus dem Geschichtsunterricht.

Teil der täglichen Wahrnehmung

Was Krieg sei, seine Grausamkeit und Sinnlosigkeit, seine Menschen verachtenden Auswirkungen – all das sei Teil unserer täglichen Wahrnehmung. Je mehr und je schneller die Informationskanäle funktionieren würden, desto mehr und desto schneller würden wir Zeugen der Kriege in dieser Welt. „Suche Frieden und jage ihm nach“ sei daher eine Aufforderung, die heute noch genauso aktuell sei wie vor Generationen. Suche Frieden sei daher für jeden von uns eine bleibende und zukunftsorientierte Aufgabe. Um den wahren Frieden zu finden, müssten wir unser Leben aber auch auf Gott ausrichten.

Nach den von einer Lektorin der Ackermann-Gemeinde vorgetragenen Lesungen aus dem Buch Jesaja und aus dem 1. Brief des Apostel Pet-rus sowie nach der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Jo-hannes durch Diakon Friedhelm Bundschuh stellte der Weihbischof das Leitwort in den Mittelpunkt seiner Predigt.

Seit 1946 sei gerade die Ackermanngemeinde alljährlich stets sehr intensiv und engagiert darum bemüht, Heimatvertriebene zusammenzuführen und Gottes Frieden zu feiern in einer Welt, die in letzter Zeit immer friedloser werde, in einer Welt des Krieges und des Todes. Einer Welt, in deren Mitte auch wir Deutschen stehen würden.

Der Wallfahrtsort Walldürn stelle in dieser Welt einen ganz besonderen Ort dar, in dem sich seit Jahrhunderten alljährlich immer wieder viele Katholiken zusammenfinden würden, um gemeinsam den Opfertod Jesu Christi am Kreuz zu feiern und seiner in der Feier der Heiligen Eucharistie gegenwärtig zu gedenken. Ein jeder könne hier in ganz besonderer Weise erfahren, dass Gott kein Phantom, sondern für uns Menschen auf dieser Welt allzeit da sei und uns stets von innen heile und aufrichte. Er wolle die Welt nicht erneuern, sondern sie zu einer Welt des Friedens und der Nächstenliebe machen – so, wie dies auch das Ziel der Ackermanngemeinde sei, die immer wieder dazu ermutige, uns als echte Glaubensgemeinschaft mit Jesus Christus auf den Weg zu machen und sich durch Jesus Christus ermutigen zu lassen, den richtigen Weg weisen zu lassen, sich zur Versöhnung einladen und aufrufen zu lassen.

Türen und Tore öffnen

Die Ackermanngemeinde bringe auch immer wieder viele junge Menschen im Frieden des Herrn zusammen. Diese Friede habe immer auch mit Recht und Gerechtigkeit zu tun. Angesichts der kritischen Lage im Mittleren Osten und an vielen anderen Orten auf dieser Welt stelle das Bemühen um diesen Frieden, um Recht und Gerechtigkeit derzeit für die Menschheit eine große Herausforderung dar. Umso wichtiger sei es deshalb gerade heute, die Türen und Tore sowie die Herzen der Menschen zu öffnen für Gott, Jesus Christus sowie für den christlichen Glauben und dabei die eigene Heimat wieder neu zu entdecken sowie dabei stets die Innere Mitte in dieser großen Glaubensgemeinschaft zu suchen.

Gerade dieser Gnadenort der Wallfahrt zum heiligen Blut sei ein solches Stück neuer Heimat, wo jeder mit ruhigem und gutem Gewissen zuhause sein könne. Frieden heute müsse stets auf Recht und Gerechtigkeit basieren. Dabei müsse jeder wissen und erkennen, dass die katholische Kirche keine politische Macht, sondern ein Friedenselement sei, das einladen wolle zum irdischen Frieden.

Blick nicht vernebeln lassen

Jeder im christlichen Glauben lebende Katholik dürfe sich den Blick auf das Wesentliche nicht vernebeln lassen, müsse wach bleiben und sich auf den Weg begeben für ein Leben in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Gemeinsam sollten wir Heimat – auch neue Heimat – erfahren, dabei aber stets immer auch alte Traditionen bewahren, die ein Leben in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit mit gewährleisten würden. Ein jeder Christ und Katholik sollte sich stets vom Fleisch und Blut Jesu Christi bewegen und sich als Christenmensch zu seinem Diener machen lassen sowie Geiste und Sinne Gottes und Jesu Christi zu wirken, zu lieben und zu leiden. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018