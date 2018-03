„Die Hölle“ in der historischen Altstadt

Anzeige

Nähere Hinweise geben die volkskundlichen Arbeiten von Professor Dr. Peter Assion, August Gramlich, Dr. Rudolf Schick und Theodor Wick, die auch im Walldürner Heimatmuseum gesammelt worden sind.

Turmgasse: Die Turmgasse bildet mit der Rathaus-, Zunft-, Mittel- und Untergasse den Altstadtbereich, auch „Frankreich“ genannt. Im Haus Nr. 2 sind die bekannten Freiburger Domkapellmeister Johann Baptist Schweitzer (1831-1882) und Gustav Adolf Schweitzer (1847-1916) geboren. Hinter der „Zieglerschen Scheuer“ am unteren Ende der Turmgasse war früher ein Durchgang zum „Seetor“, von dem nichts mehr erhalten ist.

Untere Hangstraße: Die Untere Hangstraße wurde, zusammen mit der Mittleren- und Oberen Hangstraße, um 1970 im Heideflur erschlossen. Die ersten Wohnhäuser wurden um 1973 erbaut, nachdem die Konrad-Adenauer-Brücke errichtet war.

Untere Vorstadtstraße: In die Untere Vorstadtstraße siedelten nach 1600 die Walldürner Bauern, Handwerker (Schmiede und Wagner) und Wirte. Das Gasthaus „Ritter“ wurde 1605 erbaut. Im Haus Nr. 4 wohnte Johann Matthäus Schachleiter, der seiner Heimatstadt Walldürn einen hohen Geldbetrag für eine Höhere Schule stiftete, zusammen mit seiner wertvollen Büchersammlung. Das Gasthaus „Zum Engel“ wurde im 18. Jahrhundert erbaut, das schöne Fachwerkhaus Haus Nr. 8 im Jahr 1703. Am unteren Ende der Straße, vor der Bahnbrücke, der „Kuhne-Brücke“, liegt der 1843 in fränkischer Bauweise errichtete und inzwischen umgebaute Bauernhof Kuhn. Der Großvater der heutigen Besitzer hat die „Fiegers Kapelle“ an der Straße nach Waldstetten erbauen lassen.

Untergasse: Die Untergasse, noch um 1719 auch „die Hölle“ genannt, bildet zusammen mit der Mittel-, Rathaus-, Turm- und Zunftgasse innerhalb der alten Stadtmauer den Walldürner Altstadtbereich, „Frankreich“ genannt. Im Haus Nr. 7 ist der berühmte Maler Sebastian Eckhardt geboren. Er war Fürstlich Leiningscher und Herzoglich Coburger Hofmaler und Zeichenlehrer der späteren Königin Victoria von England. Im Haus Nr. 9 bestand die frühere Kegelbahn des Gasthauses „Goldene Rose“.

Nach ihrem Abriß hat sich die Familie Bonn ihr Wohn- und Geschäftshaus erbaut. Haus Nr. 14 war früher ein „Judenhaus“ und im Haus Nr. 31 befand sich das „Judenbad“ mit einem viereckig ausgebauten Badeschacht, der stets fließendes Wasser haben mußte. Ein Gedenkstein an die letzten in Walldürn verbliebenen jüdischen Bürger, die 1940 nach Gurs in Frankreich deportiert wurden, haben Schüler der Auerbergwerkrealschule 2010 am Parkplatz unterhalb der Basilika aufgestellt.

Veilchenweg: Der Veilchenweg ist eine Seitenstraße des Theodor-Heuss-Rings im überbauten Flur „Kleinflürlein“.

Volkweg: Im Volkweg stand bis vor einigen Jahren das noch 1835 Gasthaus „Zur Bretze“ genannte, in fränkischer Bauweise errichtete Hofgut Volk. Nach dem Abriss von Wohnhaus, Stall, Scheune, dem hohen Torbogen und der 1717 erbauten Säulengalerie wurden die Steine im städtischen Museumshof eingelagert und der Weg sowie die Wohnhäuser errichtet.

Von-Ostein-Straße: Johann Franz von Ostein, ein Neffe des Mainzer und Würzburger Erzbischofs Lothar Franz von Schönborn, gewann seinen Onkel um 1697 für den Bau der Walldürner Wallfahrtskirche. Die Kirche wurde nach den Plänen des Amorbacher Baumeisters Lorenz Gaßner zwischen 1698 und 1728 errichtet.

Vorderer Wasen: Die Straße wurde nach dem alten Flurnamen „Wasen“ (Wiesenflur) benannt. Die Erschließung des großen Baugebiets wurde um 1993 von Bürgermeister Karl-Heinz Joseph initiiert.

Waldstraße: Die Waldstraße ist die Verbindungsstraße von der Buchener Straße zum Stadtteil Walldürn-Süd. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Walddistrikt „Barnholz“ angelegt, um für Heimatvertriebene und Flüchtlinge günstige Bauplätze für Siedlungshäuser zu schaffen. Dort befand sich auch der alte Tennisplatz und Fußballplatz der „Kickers“. Die Firma Rohlf baute in diesem Bereich ihre Produktionsstätte, die später von der Braun AG übernommen wurde und heute zum globalen Konzern Procter & Gamble gehört.

Wallfahrtsplatz: Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Wallfahrtskirche die großen Pilgermengen nicht mehr fassen konnte, haben die Augustinerpatres unter Stadtpfarrer Pater Baptist Leonhard und mit großer finanzieller Unterstützung von Oscar Stalf, dem aus Walldürn stammenden Seniorchef der Firma Lodenfrey in München, den Alten Friedhof bei der Kirche abtragen und das Wallfahrtsplatz-Oval anlegen lassen. Dort finden während der Wallfahrt die von Bischöfen festlich zelebrierten Pontifikalämter und die abendlichen Lichterprozessionen statt.

