Die individuelle Förderung wird groß geschrieben

Walldürn.„Unser Ziel ist es, dass alle unsere Schüler ihren angestrebten Abschluss erreichen und mit modernem Rüstzeug ihren Weg in die Ausbildung, ins Studium oder das Berufsleben antreten“. So begrüßte der neue Schulleiter der Frankenlandschule Walldürn, Studiendirektor Torsten Mestmacher, beim Elternpflegschaftsabend die Eltern und Ausbilder der Vollzeitklassen und der Berufsschule. Um dies zu erreichen, habe die Frankenlandschule (FLS) in allen Schularten ein umfassendes Konzept der individuellen Förderung installiert.

Bereits nach den Herbstferien könne man sagen, in welchen Fächern die Schüler Unterstützung bräuchten, und dann greife ein System aus Stützkursen durch Fachlehrer und Nachhilfe im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms. Flankiert würden die fachlichen Hilfsmaßnahmen durch Lerncoachinggespräche, in denen die Schüler in Einzelgesprächen mit einem Lehrer ihrer Wahl ihr Lernverhalten reflektierten und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiteten.

Bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten könnten sich die Schüler zusätzlich an die Beratungslehrerin oder die Schulsozialarbeit wenden. Die Schüler des WG erhielten eine umfassende und individuelle Beratung bezüglich der Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe.

Neben der individuellen Förderung sei auch die Digitalisierung ein Schwerpunkt an der Frankenlandschule. Hier gehe es darum, den Schülern durch modernen Fachunterricht zukunftsweisende Medienkompetenz zu vermitteln. Dazu gehöre auch der kritische Umgang mit Themen wie Fake-News oder Cybermobbing.

Bereits zum dritten Mal konnte im Rahmen eines Schulversuchs eine Eingangsklasse des WG mit Tablets ausgestattet werden, das auch bei den Industriekaufleuten und den Kaufleuten für Büromanagement zum Einsatz kommt. Die Hardware sei an der FLS vorhanden, so hätte man ein flächendeckendes WLAN installiert und modern ausgestattete Klassenzimmer und Fachräume.

Zu Beginn des Elternpflegschaftsabends lernten die Eltern die einzelnen Fachlehrer kennen, und ihnen wurde durch die Klassenlehrer der einzelnen Klassen ein vielfältiges Programm an außerschulischen Veranstaltungen und Projekten vorgestellt. Gerade für die neuen Schüler des WG und der Wirtschaftsschule seien die dreitägigen Kennenlern- beziehungsweise Hüttentage eine große Hilfe beim Eingewöhnen in die Klassen- und Schulgemeinschaft. In der Jahrgangsstufe seien wieder Studienfahrten, eine schulartübergreifende Kunstexkursion nach Hamburg sowie unter anderem auch eine Exkursion nach Irland geplant.

Umfangreiches Angebot

Während ihrer Zeit an der FLS bekämen die Schüler der Vollzeitklas-sen ein umfangreiches Angebot zur Berufs- und Studienorientierung geboten, im Berufskolleg Wirtschaftsinformatik plane man ein zweiwö-chiges Praktikum. Durch die Mitarbeit in den Übungsfirmen und in der Juniorenfirma „SEAL“, die als Cafeteria der Schule die Pausenverpflegung sicherstellt, bekäme man bereits einen Vorgeschmack auf das Berufsleben.

Auch in diesem Schuljahr könne man den Schülern wieder eine Kletter-AG und Training im schuleigenen Fitnessraum anbieten. Ein Seminarkurs in der Oberstufe, der auch eine Skiausfahrt einschließt, ermög-liche sportlich orientierten Schülern einen Zugewinn an Lernerfahrung außerhalb des Klassenzimmers.

Die Elternbeiratswahlen brachten folgende Ergebnisse:

Elternbeiratsvorsitzende Michaele Meyer (BFW1/2), Stellvertretender Vorsitzender Uwe Arnold (WGW12/2), Kassiererin Gabriele Gramlich (WGI13/1), Schriftführerin Alexandra Mechler (WGW11/3).

Die Elternvertreter in der Schulkonferenz sind: Michaele Meyer (BFW2/1), Rudolf Brandl (WGI11/1), Eric Holstein (BFW1/1), Markus Metz (BKWI2).

Schülersprecher sind Enrico Bachmann (WGI11/1), Raiza Klotz (WGW13/2) und Marius Nagel (WGW13/2).

Als Schülervertreter für die Schulkonferenz gewählt wurden an dem Abend Enrico Bachmann (WGI11/1), Raiza Klotz (WGW13/2), Mert Kanyilmaz (BFW2/1) und Anis Havic (BK1W1). ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018