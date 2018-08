Die Kosten trägt der Steuerzahler

Anzeige

Rippberg.In den vergangenen Jahren wurden an den Rastplätzen entlang der B 47 ,die Mülleimer entfernt, in der Hoffnung, dass die Autofahrer und Lkw-Fahrer ihren Müll mit nach Hause nehmen oder am nächst möglichsten Rastplatz mit Müllcontainern entsorgen.

Das ist scheinbar noch nicht bei allen Rastplatzbenutzern angekommen. Jede Woche wird Hausmüll das an den Rastplätzen illegal entsorgt, ab und an landet auch mal Sperrmüll dort. Die Straßenmeisterei des Neckar- Odenwald- Kreises hat einiges zu tun, den Müll an den Rastplätzen zu entsorgen. Mittlerweile werden auch schon die roten Störstoffsäcke hier abgelegt. Die Kosten hierfür übernimmt der Steuerzahler.

Im Frühjahr hat die Straßenmeisterei Schilder an den Rastplätzen aufgestellt, wonach die Ablagerung von Hausmüll verboten ist. Zuwiderhandlungen würden mit einem Bussgeld belegt. Darunter gibt es in sechs verschiedenen Sprachen ein weiteres Informationsschild des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.