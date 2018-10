Die Leser gehen auf eine spannende Reise

Rippberg.Eine neue Kinderbuchautorin unter dem Pseudonym Marie Veith hat ihr erster Werk auf den Büchermarkt gebracht. Die Autorin, 1958 geboren, lebt mit ihrer Familie in „Badisch Sibirien“.

Buch auf dem Markt

Krankheitsbedingt kann sie ihren kaufmännischen Beruf nicht mehr ausüben und widmet sich in der Freizeit dem Verfassen von Gedichten und Zeilen zu speziellen Anlässen sowie dem Erzählen und Ausdenken von Abenteuergeschichten.

Vergangene Woche hat sie ihr erstes Kinderbuch mit dem Titel „Hexenblutkinder – Die Abenteuerreise“ herausgebracht und veröffentlicht. Die Geschichten, die sie in diesem Buch erzählt, spielen sich alle in einem kleinem Dorf, das zwischen Amorbach und Walldürn liegt, ab.

Lena-Marie und ihre jüngere Schwester werden durch fremde Mächte auf einen faszinierenden Planeten entführt. Die Polizei schließt eine Familientragödie nicht aus.

Noch während die Vernehmung wundert sich Papa Harry über das eigenartige Verhalten seiner Frau, die kurz darauf vor seinen Augen verschwindet. Die argwöhnischen Polizisten verhaften den verdutzten Harry.

Paradiesisches Land

Die Autorin nimmt den jungen Leser mit auf eine spannende Reise, die auch an den Grenzen unserer gewohnten Welt nicht Halt macht. Die Reise führt die Kinder in ein paradiesisches Land mit Hexen, Zauberern und sprechenden Tieren. Doch so faszinierend diese neuen Eindrücke sind, die Protagonisten wollen schließlich zurück nach Hause und zu Papa Harry.

In diesem Jugendbuch warten spannungsgeladene, fantastische Abenteuer auf die Leser, aber verhandelt werden auch Themen wie zwischenmenschliche Werte und Familienzusammenhalt. Lesenswert für jeden abenteuerlustigen jungen Leser mit Seele.

Schöne Illustrationen

Die vielen schönen Illustrationen in diesem Buch sind von Ina Hoffmann-Walter gezeichnet. Das Buch ist auch als E-Book erhältlich. hape

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018